Проект нового дома на ул. Невского в Калининграде прошёл экспертизу

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

На ул. Невского в Калининграде планируют построить новый дом. Проект получил положительное заключение экспертизы 7 ноября. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке в кадастровым номером 39:15:131923:1061 рядом с домом № 56. В качестве экспертной организации выступил «Межрегиональный экспертный центр» (г. Вологда). Проектную документацию подготовили компании «Стандартпроект» и «Витастройпроект» (Калининград). Застройщик — АО «СЗ „Ренова“» (Санкт-Петербург). Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь указанного земельного участка — 1 721 м². Кадастровая стоимость — порядка 5,7 млн рублей. Земля предназначена для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

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