Корпорация развития области сдает в аренду офис в «Рыбной деревне-2» за 1,2 млн

Корпорация развития Калининградской области выставила на торги право аренды нежилого помещения по ул. Октябрьской, 12 в комплексе «Рыбная деревня-2». Извещение опубликовано на электронной площадке «ТЭК-торг».

Корпорация предлагает арендовать помещение на первом этаже площадью 46,9 кв. м. Начальная цена годовой аренды — 1,2 млн рублей. Назначение помещения — нежилое. При этом, как отмечается в документации, существуют ограничения по виду деятельности потенциальных арендаторов/субарендаторов: «Исключена возможность заключения договорных отношений с организациями, занимающимися следующими направлениями: микрофинансовые организации, секс-шопы, точки по продаже табачных изделий, точки по продаже алкогольной продукции, кальянные, вейп-шопы, представители оккультных наук».

Заявки принимаются до 9 декабря.

Ранее Корпорация развития Калининградской области оформила право собственности на 21 помещение в новом многофункциональном комплексе на острове Октябрьском в Калининграде.

Инвестиционный договор о развитии территории на ул. Октябрьской в Калининграде был заключен в 2016 году предшественником КРКО АО «Корпорацией развития туризма Калининградской области». КРКО выступила правопреемником по указанному соглашению. В 2022 году помещения были переданы ей от застройщика — ООО «СЗ «Эталон Строй».

Первые помещения в комплексе Корпорация развития начала сдавать весной 2023 года.