Проект многоквартирных домов на Рижском бульваре в Гурьевске прошёл экспертизу

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

Проект первого и второго этапов строительства многоквартирных жилых домов на Рижском бульваре в Гурьевске прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 9 декабря. Документацию для экспертизы подготовили калининградская компания ООО «Конструкторское бюро „Графика“» и индивидуальный предприниматель Андрей Денисов . В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Негосударственная экспертиза». Форма экспертизы — негосударственная.

Дома планируется возвести на участке с кадастровым номером 39:03:060004:6213. Разрешённый вид использования участка — среднеэтажная жилая застройка. Строительством займётся специализированный застройщик «Дельта-строй», зарегистрированный в Калининграде на ул. Беланова. По данным базы контрагентов, директором является Иван Николаев, учредителями — Виолетта Максименкова и Иван Николаев

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