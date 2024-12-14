Проект многоквартирного дома на ул. Нахимова в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект первого и второго этапов строительства многоквартирного дома по адресу ул. Нахимова, дом 3 прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 13 декабря. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Проектный институт „Стройпроект“». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.
Строительство гостиницы запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:020007:26. Разрешённый вид использования участка — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Строительством займётся специализированный застройщик «Стрела», зарегистрированный в посёлке Невское Гурьевского района. По данным базы контрагентов, генеральным директором является Абдул Мамаев, а учредителем — Игорь Кокорев.