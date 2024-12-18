Облвласти выдали разрешение на строительство многоэтажек на Большой Окружной

Специализированный застройщик «535-плюс» получил разрешение на строительство девятиэтажных многоквартирных домов в п. Васильково на ул. Большая Окружная. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики Калининградской области 4 декабря.

Компании разрешается возвести дома на земельном участке с кадастровым номером 39:03:0105:536. Общая площадь составит 15736,05 кв. м, полезная площадь — 10121,2 кв. м. Разрешение на строительство действительно три года, до 4 декабря 2027.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, «535-плюс» зарегистрирован в Калининграде на Ленинском проспекте. Директором компании является Владислав Готовка, учредителем — фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».