Президент поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые знакомы со списком поручений по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года.

РСПП направил в правительство предложение о закреплении в Гражданском кодексе сроков исковой давности по сделкам о приватизации, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Сейчас срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. По словам Шохина, в ГК необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность от одного владельца к другому. Целью рассмотрения вопроса о сроках давности является защита права собственности добросовестных приобретателей имущества.