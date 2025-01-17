Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирных домов в Янтарном

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Проект строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Советской в Янтарном прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 декабря. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Аспект». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительством займётся специализированный застройщик «Нивелир-запад», зарегистрированный в посёлке Невское Гурьевского района. По данным базы контрагентов, генеральным директором является Никита Борознов, а учредителем — депутат регионального Законодательного собрания Евгений Верхолаз.

Ранее сообщалось, что «Нивелир-Запад» получил разрешение министерства градостроительной политики Калининградской области на строительство трёх жилых домов в пос. Янтарный на участке с кадастровым номером 39:22:010006:501 площадью 8,494 тыс. кв. м.


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