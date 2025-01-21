«Военторг» сдает в аренду помещение в здании бывшего приюта им. Людвига Резы

АО «Военторг — Запад» выставило на торги право аренды цокольных помещений по ул. Шиллера, 3. Как отмечается в конкурсной документации, опубликованной на сайте ФГИС «Торги», здание является объектом культурного наследия регионального значения «Здание приюта имени Людвига Резы. 1880-1890 г.г.».

На торги выставлено право аренды помещений в цокольном этаже общей площадью 137 кв. м. с кадастровым номером 39:15:121550:360. Начальный размер ежемесячного платежа — 42 886,90 руб. Срок действия договора аренды — 8 лет.

В этом же здании располагается гарнизонная военная прокуратура. При этом, как говорится в конкурсной документации, территория объекта является открытой.

Как утверждают источники «Нового Калининграда», ранее в помещениях находилось кафе «Военторга».