В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото)

В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото) В Зеленоградске рядом с «Самбией» планируют построить пятиэтажный отель (фото)
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В Зеленоградске на первой линии Балтийского моря около гостиницы «Самбия» планируют построить пятиэтажный отель. Концепцию нового здания одобрил градостроительный совет на заседании во вторник, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Здание предлагается возвести в непосредственной близости от променада и площади Роза ветров. Площадь земельного участка — 6,8 тыс. кв. м, здания — 3,484 тыс. кв. м. Как пояснил руководитель бюро «Другая архитектура» Владимир Панифедов, разрабатывавший концепцию, проектом предусмотрена гостиница в три звезды на 30 номеров с подземной парковкой, въезд на которую будет осуществляться с ул. Володарского. При этом первый этаж отеля планируется отдать под коммерческие объекты — сувенирные магазины, ресторан, банкетный зал.

В номерах с видом на море предполагаются террасы или балконы. «Предусмотрены скатная крыша из керамической черепицы, панорамные окна, клинкерный кирпич, дерево или его имитация, штукатурка и стекло», — рассказал Панифедов. Руководитель бюро отметил, что здание будет стилизовано под старину, планируется использовать элементы, аналогичные тем, что использовались в зданиях довоенной постройки в Кранце, в настоящее время не сохранившихся.

В ходе обсуждения проекта министр градостроительной политики Кристина Подскребкина обратила внимание, что необходимо также привести в соответствие архитектурному облику нового корпуса фасады действующей гостиницы «Самбия».

Как следует из документации, представленной на заседании градсовета, собственник земельного участка — компания «Кенигсберг Трейдинг» (учредители — Светлана Зезера и Галина Кузикова). Учредитель гостиницы «Самбия» — Дмитрий Кузиков.

Иллюстрации: презентация «Другой архитектуры» на градостроительном совете


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