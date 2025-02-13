Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного дома в Пионерском

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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Проект строительства многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской в Пионерском прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 12 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Сантермо-проект». В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Стройтехнология». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительством на участке с кадастровым номером 39:19:010215:2736 займётся калининградский специализированный застройщик «Маэстро», зарегистрированный на улице Сержанта Колоскова. По данным базы контрагентов, генеральным директором и учредителем компании является Юлия Рязанцева.


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