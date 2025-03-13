Власти области решили отказаться от субсидирования ипотеки врачам и учителям

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Правительство Калининградской области предложило отменить социальную выплату молодым врачам и учителям на субсидирование части первоначального взноса по ипотечным кредитам. Как пояснил на заседании комитета по экономической политике Заксобрания замминистра строительства Николай Телевяк, мера перестала пользоваться популярностью из-за роста кредитных ставок и отмены федеральной льготной ипотеки. Более действенной мерой он назвал жилищные сертификаты молодым специалистам.

Региональные власти вышли в Заксобрание с предложением отменить закон от 2012 года №129 «О мерах социальной поддержки отдельных категории граждан в Калининградской области». Как пояснил Николай Телевяк, в 2024 году в РФ прекращено действие федеральной льготной программы, где кредитная ставка составляла 8% годовых. Сегодня ключевая ставка ЦБ сохраняется на уровне 21%, в связи с чем ставки в банках остались на уровне 29−30%. «Поэтому активность молодых специалистов в области здравоохранения и образования в части приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках в Калининградской области, и в особенности с представлением меры поддержки в рамках 129-го закона заметно снизилась в связи со значительным повышением ставок на ипотечные кредиты. В 2024 году на реализацию вышеуказанной меры соцподдержки из областного бюджета было выделено 20 млн. руб., и по состоянию на конец года было оказано 32 меры поддержки на сумму 13 млн. руб.», — рассказал замминистра.

По его словам, в настоящее время стоимость средней двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м в Калининграде составляет порядка 6,5 млн. рублей. «При оформлении ипотечного кредита первоначальный взнос составляет не менее 50%, т.е. 3,2 млн. руб. При этом мера поддержки, которая у нас была предусмотрена на семью из трех человек, составляет 486 тыс., то есть всего 16% от ныне сложившейся фактически первоначального взноса», — пояснил Телевяк. Он также добавил, что более востребованной мерой поддержки для учителей и врачей в настоящее время является единовременная выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата, который в 2024 году составлял 2 миллиона рублей на семью, и в 2025-м составит 2,5 миллиона. Уже был выдан 61 сертификат, из них на сегодняшний день реализовано 43, еще 15 а стадии реализации. В бюджете на сертификаты заложено 252 млн рублей.

Вопрос будет вынесен на заседание Заксобрания в марте.

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