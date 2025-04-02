Облвласти разрешили построить многоквартирный дом рядом с Пионерским

Областные власти разрешили построить многоквартирный дом в пос. Рыбном рядом с Пионерским. Разрешение было выдано физическому лицу, чьи данные не разглашаются, 20 марта. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010123:15. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь территории составляет 1 959 кв. м. Участок находится в частной собственности и предназначен под среднеэтажную застройку. Кадастровая стоимость — 6 528 054,06 руб.

Разрешение на строительство действительно четыре года, до 20 марта 2029-го.