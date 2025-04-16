Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного дома в Балтийске

Проект строительства многоквартирного жилого дома в Балтийске прошёл экспертизу. Строительство запланировано на ул. Чехова на участке с кадастровым номером 39:14:010408:181. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 апреля. Документацию для экспертизы подготовил индивидуальный предприниматель Евгений Афонин. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт».

Строительством займётся специализированный застройщик «Гранит», зарегистрированный в Калининграде на ул. Генерал-Лейтенанта Озерова. По данным базы контрагентов, компанией руководит Юлия Рязанцева, которая также является её учредителем.

По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Стоимость по кадастру — 11 181 940,2 руб.