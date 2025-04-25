Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирных домов в Гурьевске

Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
Все новости по теме: Строительство

Проект строительства многоквартирных жилых домов в Гурьевске прошёл экспертизу. Строительство запланировано на ул. Безымянной. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 25 апреля. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «РС Групп» и «Западстройпроект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт» из Калининграда.

Строительством займётся специализированный застройщик «Гурьевская слобода», зарегистрированный в Калининграде на ул. Краснопрудной. По данным базы контрагентов, компанией руководит Леонид Романов, который также является её учредителем.

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