Калининградская область заняла первое место по числу неипотечных сделок

Первое место по числу неипотечных сделок разделили сразу три региона — Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия. Здесь на тысячу жителей приходится 17 сделок за собственные средства. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследования «ВТБ» и «Метр квадратный».

В лидерах также оказались Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). В среднем по стране на тысячу жителей приходится 13 неипотечных сделок, а в Москве — чуть больше десяти.

Первые места в рейтинге регионов по числу сделок без ипотеки заняли субъекты с большой численностью населения, но невысокой концентрацией рынка жилья, пояснили эксперты. Кроме того, этим регионам помогла привлекательность для переезжающих и доступные цены на вторичное жилье.