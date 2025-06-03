Проект строительства многоквартирного дома в Пионерском прошёл экспертизу

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

Проект строительства многоквартирного жилого дома в Пионерском прошёл экспертизу. Строительство запланировано на ул. Октябрьской на участке с кадастровым номером 39:19:000000:61, недалеко от Первого озера. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 3 июня. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «АРХПД». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт».

Строительством займётся специализированный застройщик «Балтстройиндустрия плюс», зарегистрированный в Гурьевском районе. По данным базы контрагентов, компанией руководит Камиль Хизриев, который также является её учредителем. Кроме того, в числе учредителей значится Владимир Ким.

По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 3 718 кв. м, стоимость по кадастру — 8 840 251,42 руб.


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