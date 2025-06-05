Проект строительства многоквартирного дома в пос. Заостровье прошёл экспертизу

Проект строительства многоквартирного жилого дома в пос. Заостровье Зеленоградского района прошёл экспертизу. Строительство запланировано на ул. Прибрежной. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 4 июня. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Ам Квадр». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Негосударственная экспертиза».
Строительством займётся специализированный застройщик «537-строй», зарегистрированный в Калининграде на ул. Эпроновской. По данным базы контрагентов, компанией руководит Александр Дикий, а учредителем выступает депутат Заксобрания Евгений Верхолаз.