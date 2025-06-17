Проект капремонта здания школы в Нестерове прошёл госэкспертизу

Проект капитального ремонта здания МАОУ СОШ имени В.И. Пацаева в Нестерове прошёл государственную экспертизу. Ремонт запланирован по адресу: ул. Школьная, д. 10. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 17 июня. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Ингениум». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — администрация Нестеровского округа.