Экспертиза одобрила проект строительства цеха по производству машин в п. Луговое

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

Проект строительства цех по производству машин и технологического оборудования в пос. Луговое Гурьевского района прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 27 июня. Документацию для экспертизы подготовила компания «Конкрит Инжиниринг» из Гурьевского округа. В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Проммаш тест экспертиза».

Строительство запланировано на ул. Александровской, на участке с кадастровым номером 39:03:091003:358. Уточнённая площадь составляет 12 106 кв. м. Разрешённый вид использования участка — «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Строительством займётся ООО «КЛД», зарегистрированное в Калининграде на ул. Большая Окружная. По данным базы контрагентов, компанией руководит Владимир Корнев. Учредителем значится Олег Магляс.

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