Эксперты: за год «вторичка» в Калининграде подорожала на 16%

За год стоимость вторичного жилья в Калининграде выросла в цене на 16%. Средняя стоимость кв. м в июне 2025 года достигла 145,8 тыс. руб. Об этом сообщают эксперты сайта «Циан».

В целом на вторичном рынке сохраняется стагнация средних цен предложения — за месяц в городах с населением свыше 500 тыс. они увеличились лишь на 0,2%. В начале года рост цен был чуть более выраженным, но не превышал 1% в месяц. За первое полугодие цены увеличились в среднем лишь на 3%. Эксперты добавляют, что последний раз «квадрат» дорожал более, чем на 1% в марте прошлого года. Средний рост год к году составил +6%.

«Вторичный рынок нашёл точку равновесия. Спрос держится на достаточно высоком уровне, а средние цены предложения увеличиваются незаметно. Сейчас нет возможностей сильно наращивать стоимость квартир: ипотечные ставки находятся на заградительном уровне, а доходы населения уже не растут так быстро, как в 2023-2024 гг. При этом продавцам не приходится идти и на слишком высокие скидки (средние значения дисконтов составляют стандартные для стабильного рынка 3-3,5%), — рассказала эксперт Елена Бобровская. — Стагнация средних цен предложения сохранится и в дальнейшем при отсутствии значимых внешних событий».