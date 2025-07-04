В Светлогорске разрешили построить амбулаторно-поликлинический центр

Областные власти выдали разрешение на строительство медицинского амбулаторно-поликлинического центра в пер. Железнодорожном в Светлогорске, недалеко от станции «Светлогорск-1». Разрешение получило ООО «Горгаз» 26 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010024:31, предназначенном под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 407 кв. м, а стоимость по кадастру — 627 797,5 руб. Кроме того, участок находится в муниципальной собственности. Разрешение будет действительно до 26 марта 2026 года.

ООО «Горгаз» зарегистрировано в Калининграде на улице Туруханской. Генеральным директором выступает Равиль Музеев, а совладельцем — Леонид Баранов.