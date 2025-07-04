Градсовет не одобрил проект многоквартирного дома на ул. Хуторской в Светлогорске

Градостроительный совет Калининградской области не одобрил проект многоквартирного жилого дома на ул. Хуторской в Светлогорске. Решение приняли на заседании в пятницу, 4 июля.

Проект представили на заседании градсовета повторно. Изменения связаны с уменьшением площади застройки с 50 до 40%. Архитекторы Сергей Башурин и Олег Копылов также переработали экспонированные решения по зданию. Стилистически оно осталось «в той же архитектуру, с теми же элементами».

Архитектуру Наринэ Арустамовой не понравились цоколь и окна: «Складывается ощущение, что цоколь живет своей отдельной жизнью, как-то не связан с созданием. И меня всегда смущало, когда я видела такие архитектурные решения, когда оконный проем держит невероятно большую кровлю. Два окна держат массу кровли». Она предложила поднять кровлю и «оторвать» её от рамы. Башурин возразил, сославшись на ограничение по высоте и кровли.

На наличие в проекте недоработанных нюансов также указал архитектор Александр Башин. «Здание вы проектируете больше в горизонтальном характере, при этом горизонтальные пояса у вас прерываются балконами — они становятся узкими. Вероятнее всего, надо было протянуть тяги одинаково по всему периметру здания», — отметил он. Кроме того, у Башина возникли вопросы к цоколю и к цвету кирпича. «Он слишком яркий для Светлогорска. Как правило, в Светлогорске терракотовый темный кирпич редко применяется, в каких-то отдельных деталях только. Хорошо бы приглушить цвет плитки или кирпича клинкерами, сделать его более более мягким, убрать яркость с плитки», — добавил он.

У архитектора Игоря Идиатулина возникли «двоякие чувства» по поводу проекта. «Есть вот некий такой обман, самообман. Мы же на каретах с вами не ездим — мы ездим на современных автомобилях. Но мы натягиваем какую-то а-ля классическую архитектуру, при том это нужно уметь делать мастерски. На мой взгляд, сделано здесь не мастерски, натягиваем на современные здания с подземным паркингом, с современными подъездами, квартирами. Если мы говорим про классическую архитектуру, там должен быть помпезный большой вход, — отметил он. — Есть диссонанс. Вроде бы этот проект уже был согласован, и принципиально ничего не поменялось, но при этом вообще подход правильный? Мне кажется, вот мы живем в 2025 году и должны ориентироваться на какие-то современные реалии, а не на такую классическую архитектуру».

По результатам голосования проект был отправлен на доработку.