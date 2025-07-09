Эксперты: съёмная трёхкомнатная квартира в Калининграде выросла в цене на 24,3%

За полгода в Калининграде съёмные однокомнатные квартиры выросли в цене на 17,2% (34980 руб.), двухкомнатные — на 22% (42556 руб.), а трехкомнатные — на 24,3% (52387 руб.). Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир».

Самыми активными темпами дорожали квартиры в Севастополе, где «однушки» подорожали на 18%, «двушки» — на 17,8%, а «трёшки» — на 28,3%. Ненамного отстали от него Сочи (+17,3%, +11,9% и +13,4%), Махачкала (+12,5%, +12,4% и +12,8%), Курск (+9,2%, +7,7% и +18,1%) и Калининград.

Заметнее всего упали ставки в Кирове, где «однушки» хоть и удержались в положительной зоне (+0,6%), но зато сильно «просели» «двушки» (—20,2%) и «трешки» (—24,1%). Кроме того, отрицательная динамика прослеживалась в Архангельске (—6,9%, —13,5% и —18,2%), Орле (—10,2%, —3,2% и —14,3%), Твери (—10,9%, —10,7% и —3,9%) и Туле (—8,6%, —7,1% и —9%).

В среднем за полгода ставки аренды на однокомнатные объекты снизились на 2,6%, на двухкомнатные — выросли на 0,1%, на трехкомнатные — также увеличились на 1,6%, добавляют эксперты.

«Что касается динамики за II квартал, то падение арендных ставок, наблюдаемое в первые три месяца года, во II квартале в большинстве городов уже прекратилось. В июле начинается сезонное ценовое ралли, которое продолжится до ноября-декабря, так что для арендодателей сейчас лучшее время, чтобы сдать свою квартиру», — отметил гендиректор портала Павел Луценко.