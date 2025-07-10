Калининградская область вошла в топ регионов по количеству бронирований дач

Калининградская область заняла седьмое место в топе регионов по количеству бронирований дач на лето (4%). Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито Путешествия».

Этим летом россияне в 2,5 раза чаще бронируют посуточные дачи, чем в том же сезоне 2024-го. Самыми популярными направлениями на июнь, июль и август стали Дагестан (15% от всех забронированных), Карелия (13%), Крым (11%), Краснодарский край (8%), Северная Осетия и Тверская область (по 5%). В Калининградской области количество бронирований выросло в 3,2 раза. Предложение в сегменте в регионе увеличилось на 42%.

Среди регионов-лидеров по числу бронирований дешевле всего снять дачу можно в Псковской (3,8 тыс. рублей в сутки) и Ярославской областях (4,3 тыс.), Республике Алтай (4,6 тыс.), Крыму (4,9 тыс.) и Карелии (5 тыс.). Самые высокие средние цены — в Северной Осетии (12 тыс.), Санкт-Петербурге (10,6 тыс.), Волгоградской (8,8 тыс.) и Калужской областях (8,4 тыс.). В Калининграде стоимость дня аренды дачи достигла 6,4 тыс. руб.

Этим летом россияне планируют останавливаться в посуточных дачах в среднем на четыре ночи. Среди регионов-лидеров по числу бронирований на больший срок рассчитывают только путешественники по Крыму (восемь ночей), Краснодарскому краю (семь ночей), Дагестану (шесть ночей) и Калининградской области (пять ночей). Среднее по России количество гостей посуточных дач в этом году — четыре человека, а в Калининграде — три.