Градсовет одобрил проект гостиницы на первой линии в Зеленоградске

Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиницы на 111 номеров на первой линии в Зеленоградске. Решение приняли на заседании в пятницу, 11 июля.

Шестиэтажная гостиница будет располагаться на ул. Гагарина, 6. Первый этаж предназначен под коммерческое использование. Площадь номеров составляет 4421,7 кв. м, а кафе — 160 кв. м. Предусматриваются гостевая парковка и подземный паркинг на 29 мест. Главный вход будет располагаться со стороны ул. Гагарина. Через здание будет проходить атриум со сквозным выходом на променад. На рассмотрение градсовета архитектор Эдуард Рыленко представил три варианта проекта гостиницы.

Архитектору Марии Зеткиной понравились объёмно-пространственные решения: «Очень интересный ход применили авторы в объемно-пространственном решении. Они условно единый блок разделили на три части, но сделали таким образом, что одна треть архитектуры и общего монолитного блока ориентирована на море. Вторая 2/3 части, то есть это не раздробленный фасад, это единый блок, который скрывает. Создается очень хорошее визуальное впечатление об этой архитектуре, что это не цельный огромный блок, который уходит на параллельную улицу. Это все один самодостаточный отдельный объем. Это прям очень хорошо». Кроме того, она отметила развёрнутость балконов в сторону моря: «Это понятное, хорошее решение в сторону моря. Но немножко по архитектуре подорвали балконы, то есть немножко вот такая агрессивность условно появилась».

«Скошенные стены с шестого этажа по линии с соседним пансионатом визуально очень хорошо снижают видимую высоту здания, особенно с близких точек променада и с пляжей, — добавил архитектор Игорь ЛИ. — Меня совершенно не пугает, что это здание несколько выше, чем окружающая застройка. Плюс несомненная разбивка на блоке — имею в виду патинированную медь на фасаде. Слева блок и блок, выходящий непосредственно на променад, — они в похожем ключе решены. Это здорово облегчает общую массу всего здания, то есть такой идеальный, удачный, хороший прием. Несомненный плюс решения — это, конечно, атриум. Атриум в любом здании смотрится прекрасно, то есть визуально его внутри обогащает интерьеры, и любой гостинице придает хорошую статусность».

На возможность «подрезки» этажей со стороны ул. Гагарина обратил внимание архитектор Игорь Идиатуллин. «Может быть также как и с длинной стороны справа (там вот есть такая подрезка), и с этой стороны тоже подрезать там не один этаж, а два этажа. Мне кажется, по отношению к особнякам, которые напротив, хотелось бы немножко задвинуться, сделать четырехэтажную застройку может быть с таким атиковым этажом», — сказал он и признал проект «очень хорошим».

Большинство архитекторов проголосовали за первый вариант проекта в светлом исполнении. Архитекторам необходимо будет при дальнейшей разработке выполнить паспорт фасадов с учетом архитектурной подсветки, «доставить» на согласование главному архитектору Калининградской области и проработать архитектурные решения.