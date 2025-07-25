Строительство дома в конце Невского признали масштабным инвестиционным проектом

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
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Строительство дома в конце улицы Невского в Калининграде признали масштабным инвестиционным проектом. Соответствующее решение принял Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области на заседании 21 июля.

Полное название проекта — «Строительство многоквартирного дома на ул. А. Невского в г. Калининграде в рамках завершения строительства проблемного объекта застройщика ООО „Альфастрой“ и передача жилья для государственных и муниципальных нужд (расселение аварийного жилья и формирование специализированного жилищного фонда) в г. Краснознаменске и г. Немане Калининградской области». Его планирует реализовать фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131007:2275. Землю планируют предоставить в аренду без проведения торгов.

В 2019 году объект компании «Альфастрой» на ул. Невского считался самым проблемным по количеству обманутых дольщиков. Там было заключено 56 инвестиционных договоров. Квартиры люди ждали более 10 лет. Власти приняли решение о предоставлении пострадавшим дольщикам альтернативного жилья в районе ул. Левитана и Емельянова. Как утверждала на тот момент министр регионального контроля Елена Серая, они согласились.

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