В Калининградской области сократилась средняя площадь квартир

В Калининградской области средняя площадь квартиры в сделке в первом полугодии 2025 года составила 50,7 кв. м. За год она снизилась на 2,2 кв. м. Об этом сообщают аналитики сервиса «Циан».

В России средний метраж в сделках — 50,6 кв.м, что на 1 кв. м. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее сильное сокращение характерно для Чебоксар (на 5,5 кв.м.), Кирова (4,6 кв.м.) и Ярославля (3,9 кв.м.). В локациях с большими объёмами продаж (Санкт-Петербург, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Екатеринбург, Москва и Новосибирск) средний метраж практически не изменился (±0,4 кв.м.).

Наиболее значительное увеличение произошло в Краснодаре (+2,3 кв. м, до 47 кв. м). «В восьми локациях из 40 средняя площадь в сделке сейчас, напротив, выше, чем год назад, при этом четкого тренда на увеличение нет нигде, для всех городов характерны колебания (то рост, то снижение)», — отмечают эксперты.