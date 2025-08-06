На ул. Невского-Арсенальной разрешили построить многоквартирный дом

Областные власти выдали разрешение на третий этап строительства многоквартирного жилого дома по ул. Невского-Арсенальной. Разрешение получило ООО «Стройснаб» 31 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:131007:3311, предназначенном под многоквартирную жилую высотную застройку. Его уточнённая площадь составляет 11 873 кв. м, а стоимость по кадастру — 63 315 147,1 руб. Разрешение будет действительно до 31 июля 2035 года.

ООО «Стройснаб» зарегистрировано в Калининграде на ул. Тургенева. Генеральным директором и учредителем выступает Диана Белоенко.