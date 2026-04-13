Почте России не удалось продать помещения в историческом «Здании почтамта»

Аукцион по продаже помещений «Почты России» около Южного вокзала в Калининграде не состоялся, поскольку на торги не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС Торги. Ранее сроки аукциона переносились дважды.

Почта России в декабре 2025 года выставила на торги 3000 кв. м нежилых помещений на четырех этажах здания по ул. Железнодорожной, 25-31. Оно является объектом культуры регионального значения «Здание почтамта», было построено в 1930-х годах.

Имущество продавалось в собственность. Особенности торгов — «реализация недвижимого имущества АО „Почта России“, не соответствующего целям его деятельности». Начальная цена составляла 160,5 млн руб. Сроки переносились сначала февраля на март, на затем с марта на апрель.