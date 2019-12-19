Отель у шахты «Анна»: что хотят построить у памятника жертвам Холокоста

Во вторник в правительстве Калининградской области прошёл очередной градостроительный совет, на котором в том числе обсудили потенциальное строительство гостиничного комплекса с бассейном и апартаментами на склоне в Янтарном. Новый комплекс должен появиться на месте ресторана «Галера» рядом с памятником жертвам Холокоста. Именно соседство с мемориалом вызвало больше всего вопросов у участников заседания, зато архитектурную концепцию комплекса совет одобрил практически единодушно. «Недвижимость Нового Калининграда» рассказывает, в чём проблема строительства отеля у памятника жертвам Холокоста и что об этом думает человек, на деньги которого установлен памятник.

Переформатировать трагические события



Участок, где планируется построить «Многофункциональный гостиничный комплекс с фитнес-центром, бассейном, рестораном, апартаментами и конференц-залом» расположен на склоне в Янтарном, как раз возле «голубофлажного» пляжа и шахты «Анна». Сейчас на том месте, где должен появиться отель, стоит ресторан «Галера» в виде огромной ладьи. В нём отогреваются чаем в январе участники «Марша жизни» в память о жертвах нацистских концлагерей. Кафе расположено в непосредственной близости от конечной точки марша — памятника жертвам Холокоста. На самом деле памятников в этом месте два — небольшой памятный знак, установленный пару десятков лет назад, и огромный монумент в виде тянущихся к небу рук авторства скульптора Франка Майслера. Новый мемориал открыли в 2011 году, главным инвестором выступил бизнесмен Владимир Кацман. Старый тогда трогать не стали. «Кто вправе касаться своими ручонками того, что люди поставили? Это надо быть последним уродом, чтобы убрать один памятник, а на его месте поставить другой», — заявил тогда Кацман.

Проект на градостроительном совете представлял архитектор Андрей Асадов (ранее он разрабатывал концепцию жилого квартала «Русская Европа»). «На месте этого ресторана планируется здание многофункционального гостиничного центра с очень большой и важной культурной составляющей, к которой просто обязывает это место и уже тот монумент, возле которого всё находится. Но в первую очередь, конечно, нас вдохновил это невероятный ландшафт — это очень крутой откос, там около 17 метров перепад рельефа», — рассказал Асадов. Авторы хотят «вписать» будущий комплекс в окружающий ландшафт, сделав его по сути частью рельефа. Отель будет состоять из 6-7 уровней на склоне и линии таунхаусов с апартаментами поблизости. Для максимального слияния с окружающей средой архитекторы предлагают использовать эксплуатируемую кровлю, то есть делать из крыш разных уровней открытые террасы с газоном. Все уровни комплекса связывает некий «центральный хребет» — то ли лестница, то ли коридор, по которому можно пройти от основания склона до его вершины. По словам архитектора, террасирование позволяет скрыть масштаб комплекса. Так как всего его уровни ступенчато расположены по склону, с пляжа видно всего 2-3 этажа.

На самом нижнем уровне (и чуть-чуть в стороне) расположились таунхаус-апартаменты — 9 домиков со своими парковочными местами. В каждом домике — по несколько квартир. На первом уровне комплекса на склоне будут работать ресторан и музей, чуть выше — гостиничные этажи (47 номеров), ещё выше — фитнес-зона с бассейном, а дальше вновь апартаменты (53 штуки).

Если смотреть со стороны моря, мемориал оказывается слева от комплекса. «Нам очень важно было и градостроительно, и компоновочно увязать сам комплекс и уже существующий мемориал жертвам Холокоста, и мы поняли, что и в плане пространства, и в плане какой-то функциональной составляющей эта тема и памяти места, и памяти всего народа, и какой-то ценности, уникальности всей еврейской культуры, она может инициировать культурную составляющую комплекса, и это переросло у нас в идею создания культурно-просветительского центра с интерактивным музеем истории еврейского народа», — пояснил Асадов. Также около мемориала планируется создать небольшой амфитеатр (до 200 человек), где можно было бы проводить мероприятия на открытом воздухе.

Он подчеркнул, что для авторов проекта было важно слиться с природой, отдать дань месту и истории, а также «переформатировать трагические события во что-то историческое, познавательное, очень ценное для будущих поколений».

За историческое и познавательное в проекте отвечает куратор Михаил Огер, сообщивший, что он сам — еврей, и для него эта тема очень близка с точки зрения «как не уходить глубоко в траур, но при этом сохранять память». Делать это планируется путём создания Еврейского культурного центра Jewish art-center Kaliningrad (JACK). Огер поспешил добавить, что это рабочее название и оно ещё обсуждается.

«Наша идея не только развивать память, но и в целом продвигать еврейскую культуру в разных направлениях. Очень важно продвигать наследие и многообразие современной еврейской культуры в различных формах и инициировать кросс-культурный диалог», — сообщил он. В итоге авторы проекта хотят «создать новое место силы на культурной карте мира, привлечь внимание всего мира к многообразию еврейской культуры как традиционной, так и современной».

К работе в арт-центре куратор хочет привлекать современных художников, которые приезжали бы сюда в том числе из Калининграда в арт-резиденцию, также в центре должна действовать постоянная выставка, проводиться разнообразные фестивали и так далее.





Памятник внутреннего использования

Участники градостроительного совета в целом одобрили проект с архитектурной точки зрения, но у большинства вызвало сомнения тесное соседство памятника и гостиницы. «У меня не сочетается в голове визуальная картинка — этот марш, правда, он в холодное время, и в бассейне девушки в мини-бикини, юноши в плавках занимаются всякими упражнениями. Поймите, у меня эти вещи не очень сочетаются», — покачал головой глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов и поинтересовался, обсуждалась ли идея с Еврейской национальной общиной и с религиозными общинами. Авторы проекта уклончиво ответили, что «шаги в эту сторону уже начали».

Также Маслов сообщил, что в Службу обращались с предложением признать территорию достопримечательным местом, связанным с жертвами массовых репрессий. Если это случится, то ничего, кроме культурного центра и музея, инвесторы уже построить не смогут.

Михаил Огер не увидел проблем в соседстве отеля с бассейном и памятника и напомнил, что там уже рядом есть пляж, и никто не запрещает там людям отдыхать.

Архитектор Елена Кохан напомнила о том, что рядом находится не только мемориал, но и шахта, которая может быть довольно опасна. Асадов заверил её, что были проведены необходимые исследования и под участком никаких пустот не обнаружено.

Архитекторы Сергей Гулевский и Олег Васютин также похвалили проект и признали, что вопрос с мемориалом поблизости довольно сложный, но решаемый. Васютин, в частности, предложил выделить музейную часть комплекса цветом или фактурой.

В свою очередь архитектор Андрей Денисов предположил, что после строительства комплекса памятник станет незаметен. «Фактически получается памятник внутреннего использования. Аллея выходила непосредственно на памятник, а сейчас вы его загораживаете полностью. За памятником подпорная стенка, впереди амфитеатр, осталось только куполом накрыть. Это очень опасно», — сказал он.

Евгений Маслов предложил самое неожиданное решение — подвинуть памятник жертвам Холокоста. «Я предлагаю компромиссное предложение рассмотреть, проработать. В отличие от объектов культурного наследия, которым этот памятник не является, его можно переносить в какое-то другое место. Его можно немножко отделить, его можно там вверху поставить, чтобы он в диссонанс с самим комплексом не вступал. Технически это, мне кажется, исполнимо», — предложил он. В схожем ключе высказался советник губернатора Вячеслав Генне, поддержавший проект и предложивший уточнить статус мемориала, чтобы подумать о том, можно ли его передвинуть, а заодно и о том, как его лучше преподнести (в частности, архитектор раскритиковал «банальную плитку в виде ромбика» на площадке).

Представившийся руководителем проекта Алексей Шустов вступил категорически против переноса памятника. «Спасибо большое за комментарии. Но в моём понимании мы бы хотели не отделяться, не переносить, а именно объединить. <...> Это должно быть единым ансамблем, на мой взгляд. Тем более, мы бережно к этому вопросу отнеслись», — заметил он.

Евреи — очень весёлые люди

В правительстве Калининградской области подчеркнули, что без согласования с Еврейской общиной Калининградской области ничего на склоне у памятника строиться не будет и тем более не будет передвигаться памятник.

Главный спонсор мемориала Владимир Кацман в разговоре с «Новым Калининградом» сообщил, что не видит ничего страшного в соседстве памятника с реальной жизнью. «Я вам скажу, что по моему личному опыту соседство памятника, в том числе жертвам Холокоста, с реальной жизнью, протекающей мимо, оно везде имеет место. В любой стране — и в Америке, и в Израиле, и во Франции, и в Англии <...> Другое дело, что памятники никто не переносит в угоду какой-то стройке — это точно. Это нонсенс, и я всё-таки не верю, что Евгений Маслов сказал это, имел это в виду», — заявил он.

По мнению Кацмана, расположенное сейчас на участке кафе «Галера» — «дурацкая уродливая ладья» — гораздо хуже возможного ландшафтного отеля.

«И оттого, что там будут люди жить или в отеле находиться... кто-то из них посмотрит на это сооружение, подойдет, прочитает, почему и в связи с чем это [здесь] находится, так для этого мы памятники в своей жизни и создаём — для памяти. А когда в чистом поле памятник стоит, кому он нужен?», — пояснил он.

«В Тель-Авиве [несколько лет назад] произошел теракт, шахид взорвал себя в ночном клубе, и разбросало по кускам людей несколько десятков. И буквально через две недели ночной клуб продолжил работу. Евреи вообще люди... если бы мы всё время скорбели, как в том анекдоте: „Почему евреи не пьют аспирин? Потому что он убивает боль“, если бы мы действительно всю жизнь скорбели по поводу всего, что связано с нашей историей, то мы бы не выжили. Евреи — очень весёлые люди. Жизнь продолжается. Но память — она бессмертна», — подытожил Кацман.