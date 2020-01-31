Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской

Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской
Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Калининграде почти завершён капитальный ремонт хрущёвок на ул. Театральной и многоэтажек на ул. Эпроновской и Старопрегольской набережной. Первые должны были отремонтировать ещё в 2018 году, но отложили на 2019-й. Жильцы отказались от «ганзейщины» и согласовали более спокойные проекты без лишней лепнины. На Эпроновской и Старопрегольской многоэтажные дома «литовского проекта» ремонтировались в рамках приведения в порядок всей территории будущего «Музейного квартала». Новые фасады сделаны в современном стиле. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар прогулялся у обновляемых домов и не забыл заглянуть во дворы (где особенно хорошо видно, что работа ещё не завершена).

[x]

Комментарии

prealoader
prealoader

«Капитальный ремонт» в новостях:

Мэрия планирует завершить капремонты домов по решениям судов в будущем году Мэрия планирует завершить капремонты домов по решениям судов в будущем году
Счетная палата: программа капремонта в России себя не оправдала Счетная палата: программа капремонта в России себя не оправдала
Губернатор: в 2020 году отремонтируем 38 домов в историческом центре Советска
Власти показали фото отремонтированных домов в Железнодорожном
«Ощущение тотальной слежки»: калининградец о своем деле за демонстрацию свастики «Ощущение тотальной слежки»: калининградец о своем деле за демонстрацию свастики
Немного раскидаться: что делать, если долг за ЖКХ слишком большой Немного раскидаться: что делать, если долг за ЖКХ слишком большой
Синоптики: теплая зима в Калининградской области грозит гибелью растениям
В Польше с подозрением на коронавирус госпитализированы 10 человек, 500 — под наблюдением

Все новости в теме Капитальный ремонт Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter