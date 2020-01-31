Без карамели: как выглядят новые фасады домов на Театральной и Эпроновской

В Калининграде почти завершён капитальный ремонт хрущёвок на ул. Театральной и многоэтажек на ул. Эпроновской и Старопрегольской набережной. Первые должны были отремонтировать ещё в 2018 году, но отложили на 2019-й. Жильцы отказались от «ганзейщины» и согласовали более спокойные проекты без лишней лепнины. На Эпроновской и Старопрегольской многоэтажные дома «литовского проекта» ремонтировались в рамках приведения в порядок всей территории будущего «Музейного квартала». Новые фасады сделаны в современном стиле. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар прогулялся у обновляемых домов и не забыл заглянуть во дворы (где особенно хорошо видно, что работа ещё не завершена).
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