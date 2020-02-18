Давай по новой: кому и в каких случаях положен перерасчет за коммуналку

Все новости по теме: ЖКХ

Автоматизация расчетов за услуги ЖКХ не исключила ошибок в результатах. То человек много в квартире прописано, то показания счетчиков не сходятся, а то и вовсе начисления выставлены по нормативу, хотя в доме установлены приборы учета. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации в случае подобных казусов должны произвести перерасчет, однако сначала необходимо доказать, что ошибка действительно была совершена по их вине. «Недвижимость Нового Калининграда» разобралась, как добиться перерасчета и вернуть деньги.

Что такое перерасчет?

Кратко: повторный расчет суммы платежа за коммунальную услугу с учетом выявленных обстоятельств

Если вы не подавали показания счетчиков, надолго уезжали или в городе произошел перебой в поставках коммунальных услуг, вы можете потребовать перерасчет. Это процедура, при которой сумма начислений за прошедшие месяцы пересчитывается с учетом открывшихся для расчетного отдела обстоятельств. Допустим, вы пропустили месяц и не подали показания. Тогда в следующем месяце, когда вы предоставите данные, поставщик обязан пересчитать сумму к оплате — снять оказавшиеся некорректными начисления за прошедший месяц и выставить счет по вашим показаниям. Согласно законодательству, перерасчет можно получить за вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, отопление и электроэнергию.

«Услуги управляющей компании (содержание и текущий ремонт, например) всегда уплачиваются в полном объеме и перерасчету не подлежат», — напомнила специалист отдела начислений Домоуправления № 1 Екатерина Ковальчук.
Для каждой услуги различаются и основания перерасчета. Вывоз мусора можно пересчитать, если человек отсутствовал долгое время, так как фактически он не производил этот самый мусор. А вот отопление пересчитывается только в случае зафиксированного факта некачественно предоставленной услуги.

Кто делает?

Кратко: поставщик или управляющая организация

Если ваш дом переведен на прямые договоры с поставщиком услуги, перерасчет производит он. Если нет, обращаться нужно в управляющую компанию. Перерасчет производят организации по собственной инициативе (например, если продолжительное время в доме не проводилась уборка по вине УК), по заявлению жильцов (если потребитель не согласен с начислениями и имеет на это основания), а также по предписанию контролирующих органов (если нашли ошибку в начислениях или уличили в нарушениях).

Что для этого нужно?

Кратко: веские основания, которые прописаны в законе

Все возможные основания для перерасчета опять же прописаны в законе. Это может быть:

    1. Длительное отсутствие жильцов (5 дней и более)

    Этот факт нужно подтвердить: предоставить билеты на самолет, командировочный лист, направление на лечение и т.д. Об отсутствии можно предупредить заранее или не позже 30 дней после возвращения. При перерасчете не учитываются дни отъезда и приезда.

    «Срок отсутствия не должен превышать полгода. Если больше, нужно написать еще одно заявление», — отметила Ковальчук.
    2. Расхождение показаний

    Если вы не передавали какое-то время показания, после того, как новые данные будут поданы, перерасчет произведут по ним. Но учтите, что с периодичностью пару раз в год УК делают контрольное снятие — ходят по квартирам и фиксируют показания, чтобы выявить расхождения. После такого вы можете как оказаться в плюсе (переплатили по нормативу, а фактически потребили меньше), так и в минусе (меняли показания в меньшую сторону при передаче в надежде сократить сумму в жировке).
    «Если расхождение будет большое, работники УК снимут показания счетчиков еще раз в вашем присутствии и уже по ним сделают перерасчет», — рассказала Ковальчук.
    3. Уменьшение количества проживающих

    Допустим, одного из жильцов квартиры выписали, а соответствующий документ был предоставлен в управляющую организацию только спустя полгода — если у вас нет технической возможности установить счетчик, с вас снимут нормативные начисления на одного человека за это время. По словам Ковальчук, этот вид перерасчета доступен только тем собственникам, у которых нет технической возможности установить прибор учета в квартире.
    4. Предоставление некачественной услуги

    Это нужно доказать при помощи замеров. Если вы считаете, что получаете услугу не в том объеме и качестве, за которые вам выставляют счет, вызывайте специалистов, которые зафиксируют нарушение: слабый напор воды, низкую температуру батарей, слабый ток и т.д.

    5. Перерыв в подаче услуг

    Этот факт должен быть также зафиксирован, а главное — превышать законные временные рамки.

    Допустимое время отсутствия услуг:
    Вода и водоотведение не более 4 часов единовременно, не более 8 часов суммарно за месяц, отсутствие горячей воды более 24 часов подряд при аварии на тупиковой магистрали
    Электроснабжение 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания), 24 часа (при наличии 1 источника питания). Узнать количество источников питания вы можете у исполнителя услуги.
    Газоснабжение не более 4 часов суммарно за месяц
    Отопление не более 24 часов суммарно за месяц, не более 16 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры), не более 8 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С); не более 4 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С)

    6. Получение льгот и субсидий

    Про документы

    Кратко: принести нужно оригиналы или заверенные копии

    Подтверждающие документы обязательно должны быть заверены подписью и печатью уполномоченного лица от выдавшей организации (кроме оригиналов билетов). Если документы на иностранном языке, необходимо предоставить переведенные копии. Управляющие компании и поставщики услуг имеют право копировать бумаги, проверять их подлинность. Перерасчет должны произвести в течение пяти рабочих дней, однако отразится он только в квитанции за следующий месяц. 

    Текст — Злата Евстегнеева, фото — Виталий Невар / Новый Калининград
    [x]

    Комментарии

    prealoader
    prealoader

    «ЖКХ» в новостях:

    В Госдуме предложили давать скидку за оплату ЖКХ без бумажных квитанций В Госдуме предложили давать скидку за оплату ЖКХ без бумажных квитанций
    Немного раскидаться: что делать, если долг за ЖКХ слишком большой Немного раскидаться: что делать, если долг за ЖКХ слишком большой
    Власти области выделяют 111 млн руб. на реконструкцию тепловой станции «Горького»
    Власти сказали, когда можно будет вернуть деньги за фактически не вывезенный мусор
    «Санта-Барбара» по-калининградски: как мост, связывающий 2 поселка, стал частным «Санта-Барбара» по-калининградски: как мост, связывающий 2 поселка, стал частным
    Вечерний @Калининград: расстрел из-за парковки, качество жизни и доходы стадиона Вечерний @Калининград: расстрел из-за парковки, качество жизни и доходы стадиона
    Замглавы администрации Калининграда хочет встретиться с «граффитчиками» и договориться
    Областной суд: рабочий отсудил компенсацию у избившего его гвоздодером коллеги

    Все новости в теме ЖКХ Все новости за день Все темы новостей
    Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
    персональных данных

    © 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

    Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

    18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

    Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

    Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

    Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

    Главный редактор: Туголуков Д.А.

    Редакция: +7 (4012) 99-21-76

    Реклама: +7 (4012) 31-07-07

    Афиша:

    Техподдержка:

    Общие вопросы:


    Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

    Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter