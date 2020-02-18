Давай по новой: кому и в каких случаях положен перерасчет за коммуналку

Автоматизация расчетов за услуги ЖКХ не исключила ошибок в результатах. То человек много в квартире прописано, то показания счетчиков не сходятся, а то и вовсе начисления выставлены по нормативу, хотя в доме установлены приборы учета. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации в случае подобных казусов должны произвести перерасчет, однако сначала необходимо доказать, что ошибка действительно была совершена по их вине. «Недвижимость Нового Калининграда» разобралась, как добиться перерасчета и вернуть деньги.

Что такое перерасчет?

Кратко: повторный расчет суммы платежа за коммунальную услугу с учетом выявленных обстоятельств

Если вы не подавали показания счетчиков, надолго уезжали или в городе произошел перебой в поставках коммунальных услуг, вы можете потребовать перерасчет. Это процедура, при которой сумма начислений за прошедшие месяцы пересчитывается с учетом открывшихся для расчетного отдела обстоятельств. Допустим, вы пропустили месяц и не подали показания. Тогда в следующем месяце, когда вы предоставите данные, поставщик обязан пересчитать сумму к оплате — снять оказавшиеся некорректными начисления за прошедший месяц и выставить счет по вашим показаниям. Согласно законодательству, перерасчет можно получить за вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, отопление и электроэнергию.

«Услуги управляющей компании (содержание и текущий ремонт, например) всегда уплачиваются в полном объеме и перерасчету не подлежат», — напомнила специалист отдела начислений Домоуправления № 1 Екатерина Ковальчук.

Кто делает?

Для каждой услуги различаются и основания перерасчета. Вывоз мусора можно пересчитать, если человек отсутствовал долгое время, так как фактически он не производил этот самый мусор. А вот отопление пересчитывается только в случае зафиксированного факта некачественно предоставленной услуги.

Кратко: поставщик или управляющая организация

Если ваш дом переведен на прямые договоры с поставщиком услуги, перерасчет производит он. Если нет, обращаться нужно в управляющую компанию. Перерасчет производят организации по собственной инициативе (например, если продолжительное время в доме не проводилась уборка по вине УК), по заявлению жильцов (если потребитель не согласен с начислениями и имеет на это основания), а также по предписанию контролирующих органов (если нашли ошибку в начислениях или уличили в нарушениях).

Что для этого нужно?

Кратко: веские основания, которые прописаны в законе

Все возможные основания для перерасчета опять же прописаны в законе. Это может быть:

1. Длительное отсутствие жильцов (5 дней и более)



Этот факт нужно подтвердить: предоставить билеты на самолет, командировочный лист, направление на лечение и т.д. Об отсутствии можно предупредить заранее или не позже 30 дней после возвращения. При перерасчете не учитываются дни отъезда и приезда.

«Срок отсутствия не должен превышать полгода. Если больше, нужно написать еще одно заявление», — отметила Ковальчук.

2. Расхождение показаний



Если вы не передавали какое-то время показания, после того, как новые данные будут поданы, перерасчет произведут по ним. Но учтите, что с периодичностью пару раз в год УК делают контрольное снятие — ходят по квартирам и фиксируют показания, чтобы выявить расхождения. После такого вы можете как оказаться в плюсе (переплатили по нормативу, а фактически потребили меньше), так и в минусе (меняли показания в меньшую сторону при передаче в надежде сократить сумму в жировке).

«Если расхождение будет большое, работники УК снимут показания счетчиков еще раз в вашем присутствии и уже по ним сделают перерасчет», — рассказала Ковальчук.

3. Уменьшение количества проживающих

Допустим, одного из жильцов квартиры выписали, а соответствующий документ был предоставлен в управляющую организацию только спустя полгода — если у вас нет технической возможности установить счетчик, с вас снимут нормативные начисления на одного человека за это время. По словам Ковальчук, этот вид перерасчета доступен только тем собственникам, у которых нет технической возможности установить прибор учета в квартире.

4. Предоставление некачественной услуги

Это нужно доказать при помощи замеров. Если вы считаете, что получаете услугу не в том объеме и качестве, за которые вам выставляют счет, вызывайте специалистов, которые зафиксируют нарушение: слабый напор воды, низкую температуру батарей, слабый ток и т.д.



5. Перерыв в подаче услуг



Этот факт должен быть также зафиксирован, а главное — превышать законные временные рамки.



Допустимое время отсутствия услуг:

Вода и водоотведение не более 4 часов единовременно, не более 8 часов суммарно за месяц, отсутствие горячей воды более 24 часов подряд при аварии на тупиковой магистрали Электроснабжение 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания), 24 часа (при наличии 1 источника питания). Узнать количество источников питания вы можете у исполнителя услуги. Газоснабжение не более 4 часов суммарно за месяц Отопление не более 24 часов суммарно за месяц, не более 16 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры), не более 8 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С); не более 4 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С)

6. Получение льгот и субсидий

Про документы

Кратко: принести нужно оригиналы или заверенные копии

Подтверждающие документы обязательно должны быть заверены подписью и печатью уполномоченного лица от выдавшей организации (кроме оригиналов билетов). Если документы на иностранном языке, необходимо предоставить переведенные копии. Управляющие компании и поставщики услуг имеют право копировать бумаги, проверять их подлинность. Перерасчет должны произвести в течение пяти рабочих дней, однако отразится он только в квитанции за следующий месяц.