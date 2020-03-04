Начало положено: район вблизи поселка Малиновка становится территорией комплексного развития. Инвестор должен создавать общественные пространства — именно такой принцип заложен при развитии индивидуальной и многоквартирной застройки района Малиновка федерального курорта города Зеленоградск Калининградской области компанией «СМ — Сервис» (входит в группу компаний «SM-Group»).

Новый проект реализуется на 50 гектарах земли, находящейся в собственности. Он предусматривает основные направления: кварталы для индивидуальной застройки и размещения блокированных коттеджей (блок-секций) и квартал невысотных многоквартирных домов.

В непосредственной близости от домов будут торговый центр, детский сад, места отдыха и организации досуга. Немаловажно, что рядом с новыми кварталами в перспективе планируется строительство новой школы.

Для многоквартирных домов предусмотрена норма — на каждые 120 квадратных метров жилья — не менее 3 парковочных мест. Это позволит создать достаточно комфортные условия для тех, кто решит поселиться в новых домах.

В кварталах домов и вокруг них инвестор сохраняет деревья и лесные участки, создает скверы и детские площадки, рекреационные зоны, зоны барбекю, ландшафтный парк, прокладывает тротуары, прогулочные и велодорожки, отделяя их от внутриквартальных автодорог. Даже при устройстве остановочного пункта для рейсовых автобусов с целью сохранения деревьев несколько подкорректировали действия строителей.

Финансирование создания социальной инфраструктуры является приоритетом. Все свои действия компания увязывает с планами администрации муниципалитета «Зеленоградский городской округ».

Для обеспечения устойчивого бесперебойного водоснабжения компания «СМ-Сервис» по официальному договору с администрацией муниципалитета (соглашение о реализации инвестиционного проекта) профинансировала устройство скважин, прокладку сетей и коммуникаций. Этого хватает с избытком не только на сам проект, но и дает возможность создать резерв мощности, что важно для бесперебойного водоснабжения Зеленоградска в летний период.

В новом проекте реализуется строительство трех кварталов.

Квартал «Волна» разбит на 54 земельных участка для индивидуальной застройки и участков для постройки 102 блокированных коттеджей. Развитие инфраструктуры подразумевает под собой строительство сетей: электро- и газоснабжения, холодного водоснабжения, бытовой и ливневой канализаций и водоотведения, дренажа, уличного освещения, оптоволоконного кабеля ТВ и интернета.

Бизнес-концепция предполагает продажу земельных участков с полным набором инженерных сетей со слоганом: «Осталось построить дом. Всё остальное уже есть».

На участках первой и второй линий могут быть размещены 73 блок-секции общей площадью 100 — 120 квадратных метров каждая, формирующих лицо квартала. Дополнительно предусмотрено 29 секций в глубине массива.

Квартал «Морской» разбит на 75 земельных участков для индивидуальной застройки и участков для 21 блок-секции. Подход к созданию инфраструктуры аналогичен. Все коммуникации прокладывает инвестор.

Планировка предусматривает достаточно много места для внутриквартальных дорог, объектов рекреации и общественных пространств, создаваемых за счет инвестора.

Более того, коммуникации и дороги, соответствующие всем стандартам и ГОСТу, прокладываются уже сейчас, работы идут полным ходом. На период строительства большинства жилых домов дорожное покрытие останется в виде гранитного щебня. Оформляться плиткой сразу «под ключ» будет только зона отдыха (мини-парк и спортивная площадка). По мере застройки квартала особняками и снижения нагрузки на проезжую часть спецтехникой дороги и тротуары будут уложены плиткой. Формировать тротуары и укладывать плитку сразу нецелесообразно, так как изначально неизвестно, в каких местах у жильцов будут въездные ворота. Потом потребуется формирование нулевого уровня бордюров к проезжей части. В строительство дорог уже вложены десятки миллионов рублей. Все можно посмотреть и выбрать себе участок.

Кроме кварталов под ИЖД предусмотрены и многоквартирные дома.

Квартал «Приморский парк» на 30 гектарах предусматривает строительство невысотных многоквартирных домов. Этажность ограничена 3-мя и 5-ю этажами. Три десятка зданий разместятся на территории с общей планировкой. Жилая площадь примерно 120 тысяч квадратных метров. Предусмотрено около 3 тысяч парковочных мест. Кроме личных парковок запланированы гостевые и общие.

Стандарт «СМ — Сервис» предусматривает зоны отдыха, детские и спортивные площадки, ландшафтные парки и скверы, велодорожки и тротуары, магазины и социально-бытовые объекты в шаговой доступности, внутридворовые и подъездные автодороги. То есть инвестор создает все для обеспечения комфортных условий жизни.

Концепция квартала может звучать как «Квартира на природе». Она предполагает возможность пользоваться теми же благами, что и жильцам особняков: жить на свежем воздухе, иметь шаговую доступность до территории барбекю, собственный лесной и ландшафтный массивы, личные парковочные места.

Справки и информацию можно получить в офисе компании по адресу: 236040 Калининградская область, Калининград, Площадь Победы, дом 10, ТЦ «Кловер», офис 519, телефон 8 (401) 252-30-70.

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