«Не знаем, как будет»: что происходит с реконструкцией Дома пастора в центре Советска

К реконструкции Дома пастора — одного из красивейших исторических зданий в центре Советска — приступили в августе 2019 года. Строение, которое десять лет назад перешло в собственность РПЦ, отдали в аренду бизнесмену. После ремонта его планировалось использовать в коммерческих целях, однако после ухудшения экономической ситуации работы приостановили. «Новый Калининград» рассказывает, какие перспективы ждут этот объект.

Утраченный декор и сгнившие конструкции

Двухэтажное здание с мансардой на пересечении улиц Ленина и Ломоносова было построено в 1910 году. Изначально это была вилла тильзитского купца Франца Франка, а затем здание сдавалось в аренду. Некоторое время в помещениях жили представители евангелическо-лютеранской общины, после чего виллу Франка стали называть Домом пастора.

После Второй мировой войны в этом строении располагался военкомат, а затем — детский дом «Искорка». В 2007 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения, а в 2010-м вилла наряду с несколькими другими немецкими объектами в регионе перешла в собственность РПЦ и с тех пор ожидала своего счастливого часа.

Судьбой Дома пастора заинтересовались только спустя семь лет. В конце 2017 года Николай Воищев, который на тот момент занимал пост сити-менеджера Советского округа, объявил, что церкви совместно с властями удалось найти инвестора, заинтересованного в восстановлении здания. «Задача, стоящая перед руководством города, — сохранить эту уникальную застройку и тот исторический фрагмент дорожного покрытия, где в настоящее время временно располагается несанкционированная парковка», — писал Воищев на своей странице в Facebook.

«Мы хотим объединить эту территорию в одну историко-рекреационную зону, где будет сочетаться пышный, насыщенный многочисленными элементами барокко фасад с сохранившимся историческим дорожным покрытием», — уточнял главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Советского округа Алексей Кущевский.

К тому моменту из-за неправильной эксплуатации и не вполне квалифицированного ремонта были утрачены некоторые декоративные элементы фасада здания. Многие конструкции внутри строения сгнили.





«По крайней мере, крыша не протекает»

Восстановлением немецкой виллы занялся бизнесмен, руководитель предприятия «Спецгазавтоматика» Виктор Огиенко. В апреле 2018 года Калининградская епархия РПЦ заключила с ним договор аренды на 29 лет.

На начальном этапе специалисты провели изыскательские работы, инженерный и геологический анализ территории. Арендатор поменял разрешённое использование земельного участка и после разработки проекта согласовал ремонтные мероприятия с коммунальными службами. Непосредственно к восстановлению здания строители приступили летом 2019 года. К тому моменту, по выражению главы областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, вилла находилась в «среднезапущенном» состоянии.

Рабочие восстановили коммуникации, инженерные сети здания и начали ремонт помещений, после чего планировалось отреставрировать фасад. По сведениям Черняховской епархии РПЦ, непосредственно ремонт здания проводит компания «Мироздание». Другие специалисты занимаются восстановлением декоративных элементов фасада — эти работы под наблюдением Службы охраны памятников выполняет организация «Архитектурные формы».

Инвестор планировал провести реконструкцию за три года, но из-за ухудшения экономической ситуации их пришлось приостановить. «За то время, что шла реконструкция, мы вынесли из помещений многолетний хлам — там было вывезено около двухсот „Камазов“, выполнили внутренние работы и перешли на фасад. Вставили окна, заменили крышу, но сейчас приостановили работы. У нас недешёвая лепка. Те, кто её делает, заказывают материалы за границей. А сейчас цены взлетели. Хотели купить специальное оборудование для реставрации в Италии — сейчас эту тему тоже закрыли. Честно говоря, и не знаем, как оно всё будет. По крайней мере, у нас крыша не протекает, окна закрыты. Что смогли сделать, то и смогли», — поясняет арендатор Дома пастора Виктор Огиенко.

После реконструкции он планировал использовать здание как административное. «В торце я хотел сделать молебную комнату. В принципе, моё желание таким и осталось. Единственное, что сейчас, наверное, будет какое-то ожидание. Это всё делается исключительно за мои деньги. А сейчас, с учётом всех этих объектов и всего остального, я не знаю, что дальше будет. Я, честно говоря, даже не знаю человека, который может назвать мне определённый срок, когда всё это кончится», — сетует арендатор.

По словам Виктора Огиенко, он уже вложил в восстановление немецкой виллы порядка 12 миллионов рублей. Общая стоимость реконструкции до ухудшения экономической ситуации оценивалась в 30-32 миллиона. «Сколько это будет сейчас, я не знаю», — говорит инвестор.

Текст — Елена Калугина, фото — Виталий Невар / Новый Калининград