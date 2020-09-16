Дуки, лабиринты и башни: как хотят благоустроить Отрадное и Гусев (фото)

В начале сентября Гусев и Светлогорск вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов. Это значит, что эти муниципалитеты получат деньги из федерального бюджета на благоустройство. Гусеву выделяют 70 млн рублей на обустройство привокзальной площади, Светлогорску — 50 млн рублей на работы в Отрадном. «Недвижимость Нового Калининграда» изучила конкурсные проекты и рассказывает, на что пойдут эти деньги.

Светлогорск: благоустройство нескольких точек в Отрадном

Отрадное — это часть Светлогорска к западу от центра города. В немецкое время здесь был курорт Георгенсвальде, где жил знаменитый скульптор Герман Брахерт. Теперь в его доме расположен музей. В Отрадном немало зелёных зон, но все они нуждаются в благоустройстве, поэтому концепцию «Отрадное — территория легенд», отправленную на конкурс, разработчики посвятили обустройству сразу нескольких общественных пространств курортного посёлка.

Авторы проекта утверждают, что во время разработки отталкивались от найденных легенд Георгенсвальде, которые восстановили «в позитивном и сказочном ключе». На всех точках планируется установить таблички с QR-кодами, ведущими на страницы с соответствующими легендами.

«Проектом предусмотрено четыре основных территории, связанных между собой общей идеей — идеей территории легенд и сказочных персонажей. Городской парк „Рододендрон-парк“ — украшение курорта. Формирует ухоженную зеленую зону — места семейного отдыха, проведения общегородских и локальных праздников, туристических мероприятий. Сквер „Источник любви“ — место свиданий. Формирует привлекательную зеленую зону, а также места отдыха по пути к морю. Спуск „Каменный“ и видовая точка „Песчаная гора“ — знаковые исторические и востребованные места», — указано в конкурсной заявке.

В городском парке власти хотят установить детскую площадку в виде дракона и амфитеатр для городских праздников, а также высадить рододендроны. В опубликованной легенде рассказывается об эльфе-дуке, создавшем рододендроны, и маленьком драконе.

Существ под названием «дуки» (что-то вроде маленьких лесных эльфов) авторы концепции используют и в других местах. Так, на видовой точке на ул. Нахимова, которую в проекте назвали «Песчаная гора» планируется обустроить «Тайные тропы дуков» с фигурками сказочных существ и их хижинами. Там же должна появиться новая лестница к морю.

На старом спуске к морю на пересечении ул. Парковой и Нахимова власти хотят привести в порядок каменную лестницу, сегодня опасную и заброшенную, создать зелёный тоннель, каменный лабиринт и установить скульптуру волчьего семейства (здесь авторы использовали историю о любви и верности волков).

Сквер «Источник любви» (зелёная зона на ул. Парковой) предлагается превратить в место для свиданий. Здесь должен появиться фонтан-водопад — по легенде в этом месте злой колдун якобы обратил влюблённую пару в камень.

Так как все эти точки расположены неподалёку друг от друга, между ними планируется проложить пешеходные и велосипедные маршруты, а также проводить экскурсии и квесты.

Общая стоимость реализации проекта составляет 135,4 млн рублей, из них на бюджетные источники приходится 106,7 млн рублей — 45 млн из федерального бюджета, 47,55 млн — из областного и 14,18 млн — из местного.

«На территории проекта имеются пустующие виллы и дома, объекты культурного наследия, включая два муниципальных объекта, нуждающихся в инвесторах. Неоднократные переговоры с потенциальными инвесторами останавливались на вопросе о потоке туристов на территорию. <...> Реализация проекта позволит привлечь инвесторов и вовлечь в культурный и туристический оборот и муниципальные объекты культурного наследия, и замороженную недвижимость», — уверены авторы концепции.

Гусев: привокзальная площадь

Власти Гусева решили подать заявку на благоустройство площади у железнодорожной станции и автовокзала. Сейчас на этой территории, окружённой жилыми домами советского времени, расположены парковки и необустроенная стоянка такси, а также две водонапорные башни позапрошлого века постройки — сёстры башен, разобранных в Железнодорожном.

«Концепцией проекта предусмотрено создание в центральной части привокзальной площади современного транспортного хаба, где будут четко разграничены потоки движения пешеходов и транспорта, организованы стоянки общественного и личного транспорта», — указывают авторы концепции.

Планируется, что на площади появятся оборудованные зоны посадки/высадки пассажиров и диспетчерский пункт с крытой зоной ожидания, в котором разместятся онлайн-кассы, вендинговые автоматы и постомат, автоматические камеры хранения, туалет — в общем, полноценный автовокзал. На самой площади архитекторы предложили разместить зону торговли, фудкорт, прокат велосипедов и электросамокатов, а также разбить сквер у памятного камень в честь войск, штурмовавших Гумбиннен (довоенное название Гусева).

В одной из отреставрированных башен предлагается разместить информационно-туристический центру, в другой — музей и мини-кафе. Также власти намерены благоустроить заброшенный пустырь, через который сейчас жители города сокращают дорогу от вокзала до центра города.

«Планируется, что это общественное пространство станет зоной отдыха, самореализации, общения и творчества жителей и гостей города. В парковой зоне разместятся детская игровая площадка и зона спортивной активности для людей разного возраста. Будет установлена скульптурная композиция из бронзы, символизирующая любовь к городу и путешествиям (фотозона)», — указано в проекте.

Парковую зону от железной дороги должен отделять «шумозащитный экран, выполненный в стиле ЭКО, и приспособленный для демонстрации передвижных выставок».

Реализация проекта оценивается в 182,2 млн рублей, и них 20 млн рублей приходится на внебюджетные источники. Авторы концепции рассчитывают получить 75 млн рублей из федерального бюджета, 69,2 млн рублей — из регионального и 18 млн — из местного.

Текст: Татьяна Зиберова, концепции: сайт конкурса