На месте старого лифта в Светлогорске на променаде хотят построить гостиницу (фото)

Изображение предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Изображение предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске

На региональном градостроительном совете в среду, 16 сентября, обсудили концепцию строительства на месте старого лифтового подъёмника в Светлогорске на променаде нового гостинично-ресторанного комплекса с лифтом. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, инвестор представил архитекторам четыре концепции, и в итоге эксперты выбрали вариант с наименьшей этажностью (5 этажей) с панорамным лифтом, холлами общего пользования на верхнем и нижнем уровнях, стеклянным переходом над склоном, эксплуатируемой кровлей с бассейном, террасами для отдыха, смотровой площадкой и открытым амфитеатром.

«Этот вариант — пример современной архитектуры, у неё есть большой потенциал, связанный с формообразованием. Здесь хорошие попытки реализовать панорамное остекление, эксплуатируемая кровля, светлые тона фасадов, которых нам крайне не хватает, особенно в Светлогорске. Это один из красивейших спусков, но с семидесятых годов в эту территорию не инвестировали, сейчас она в запущенном состоянии. Её нужно восстанавливать», — заявил советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне.

Архитекторы отправили выбранный вариант на доработку с учётом рекомендаций.

Старый лифтовый подъёмник на побережье Светлогорска перестал работать в 2012 году из-за того, что нуждался в серьезном ремонте. В апреле 2012 года губернатор Николай Цуканов выразил готовность оказать собственнику лифта помощь в получении кредита, чтобы возобновить работу объекта. Тогда же Цуканов заявил, что не исключает возможности передачи подъемника в муниципальную собственность с последующей реконструкцией из средств областного бюджета.

В 2014 году собственник разобрал лифт. На его месте к 2018 году планировалось построить новый подъёмник и отель, но проект так и не был реализован.
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