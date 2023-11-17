Не скромненько, не всегда со вкусом: топ-5 самых дорогих однокомнатных квартир в Калининграде

На этой неделе «Недвижимость «Нового Калининграда» узнала, сколько стоят самые дорогие однокомнатные квартиры в областном центре, выставленные на продажу на сайтах «Авито», ЦИАН и «Домклик».

Во время нашего исследования выяснилось, что в числе самых дорогих оказались квартиры с нетипичным для «однушек» метражом — от 60, 100 кв. метров и больше. К примеру, в их число попала квартира площадью 115,1 кв. м на проспекте Победы стоимостью 23 млн рублей, стоимость квадратного метра в которой оценивается в 200 тыс. рублей. В то время как на рынке довольно много предложений с куда большей стоимостью квадратного метра. Поэтому на этот раз мы решили взять за основу в нашем рейтинге не стоимость квартиры в целом, а стоимость одного «квадрата».

Признаться, получившийся расклад нас удивил — в рейтинге самых дорогих оказались не самые пафосные и изысканные предложения, в некоторых случаях квартиры без отделки. Сложилось ощущение, что продавцы в первую очередь рассчитывают на неместных покупателей и продают не сколько жилье, сколько локацию.

Представляем вашему вниманию, что у нас в итоге получилось.

1. Квартира на ул. Горького — 412 307 рублей за «квадрат» (13 400 000 рублей)

Квартира площадью 32.5 кв. м (площадь кухни — 9,8 кв. м) располагается на 11 этаже семнадцатиэтажки по ул. Горького, 96. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Домклик».

«Продам свою уютную квартирку с современным дизайнерским ремонтом буквально в двух шагах от Верхнего озера. Пространство организовано по Васту, в котором вы всегда будете в ресурсе, развитии и благополучии, — говорится в объявлении (здесь и далее авторская грамматика в объявлениях сохранена — прим. „Нового Калининграда“). — Ликвидность квартиры обеспечена на будущее близким расположением к Верхнему озеру (выход к нему через двор 3 минуты), частный сектор, дорогостоящие дома вокруг озера строить больше негде. Также приносит достойный доход от аренды, и программа президента 5 морей 2023 г Калининград как круглогодичный федеральный курорт обеспечит только развивающуюся доходность».

В объявлении также отмечается, что квартира расположена в современном кирпичном доме с двухуровневым подземным паркингом. Территория дома закрытая, охраняемая. Во дворе большая детская площадка.

«Теплая, светлая квартира с двухконтурным газовым котлом Bosh, а это значит вы получаете АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, тёплые полы.

Стены — моющаяся венецианская штукатурка. На кухне — художественная роспись сделанная по индивидуальному заказу. Подвесные декоративные потолки. В ванне тоже венецианка и декоративное пано. Из окон открывается шикарный вид на город и закат. Балкон серый ключ, можно сделать классную рабочую зону или уютное место отдыха!» — говорится на сайте.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

2. Квартира в «Рыбной деревне-2» — 364 210 рублей за «квадрат» (17 300 000 рублей)

В новом комплексе на ул. Октябрьской на берегу Преголи на разных сайтах выставлено на продажу больше десяти однокомнатных квартир разной площади по цене от 240 тысяч за квадратный метр. Значительная часть квартир, стоимость которых колеблется в районе 15 млн рублей (за каждую) продаются от застройщика — Калининградского торгово-строительного холдинга (руководитель — Александр Качанович). Практически все жилье — без ремонта, с чистовой отделкой.

Самая дорогая однокомнатная квартира среди выставленных на продажу — «однушка» площадью 47,5 кв. м на третьем этаже семиэтажного здания за 17 300 000 рублей. Объявление выставлено на сайте «Домклик».

В квартире совмещенный санузел, пластиковые окна, в доме есть подземный паркинг, шлагбаум, видеонаблюдение, пассажирский лифт.

Ремонт выполнен по дизайн-проекту, говорится в объявлении. Также в квартире есть телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, видеодомофон, железная дверь, охранная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф-купе.

3. Квартира на ул. Старопрегольской — 347 778 рублей за кв. м (15 650 000 рублей)

На сайте «Авито» на продажу выставлена однокомнатная квартира по ул. Старопрегольской, 8а площадью 45 кв. м за 15 650 000 рублей. «Однушка» располагается на третьем этаже семиэтажного дома. Квартира продается без отделки.

Объявление гласит следующее: «Пpодам oднoкoмнaтную квaртиру 45 м2, в единствeнном дoме пpeмиум-клaсса 15 квaртиpнoм 7 этaжнoм! пo улице Старoпpeгольcкая 8а, куxня 10 м2, автoнoмноe отоплениe, дoмoфoн c видeo звoнком, видeонаблюдeниe, отличнaя плaнирoвкa, прекраcный вид из oкон, закрытая теpритoрия, тиxoe мeстo в центре гoрода, дом расположен в районе с развитой инфраструктурой, в историческом месте с рыбной биржей и поющими фонтанами. Локация с пешеходным мостом и рыбной деревней, недалеко от набережной Преголи! В цену входит стоимость подземного паркинг места!»

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

4. Квартира на ул. Октябрьской — 335 459 рублей за кв. м (13 150 000 рублей)

«Однушка» общей площадью 39,2 кв. м расположена на седьмом этаже девятиэтажного дома по ул. Октябрьской, 57, он 2017 года постройки. Площадь кухни — 10 кв. м. Объявление размещено на «Домклик».

«Продается комфортная квартира, расположенная в самом сердце Калининграда, в доме премиум класса 2017 года постройки, в непосредственной близости Кафедральный собор, Рыбная деревня, филармония и иные достопримечательности. Прекрасная развитая инфраструктура. Жильцы в доме благополучные люди, территория огорожена, на территории отдельные места для отдыха, спортивная и детская площадки», — гласит объявление.

В квартире раздельный санузел, пластиковые окна, в доме есть детская площадка, закрытый двор, ворота, наземный паркинг, подземный паркинг, лифт пассажирский, лифт грузовой, современный ремонт.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

5. Квартира на ул. Коммунальной —295 349 руб. за кв. м (12 700 000 руб.)

Замыкает пятёрку лидеров квартира на ул. Коммунальной, 5 площадью 43 кв. м. на третьем этаже четырехэтажного здания 2001 года постройки. Площадь кухни — 10 кв. м. Объявление размещено на ЦИАН.

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Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

«В квартире сделан качественный ремонт. Деревянные стеклопакеты, а/о от двухконтурного котла „Юнкерс“. Потолки 2,9 м, — говорится в объявлении. — Две квартиры на этаже, в подъезде всего 9 квартир. Окна на юг. Квартира на сигнализации, спутниковое телевидение. Счётчики на всё. Идеально подходит для жизни или сдачи в аренду».

Обзор: Игнат Родионов / Новый Калининград