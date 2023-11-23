«Стиль Луи Виттон», с телевизором: топ-5 однокомнатных квартир, сдающихся в аренду в Калининграде

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» изучила предложения на рынке долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Калининграде. Обзор традиционно строился на основе сайтов «Авито», ЦИАН и «Домклик». Выяснилось, что самые дорогие однокомнатные квартиры обходятся в 45-55 тысяч рублей в месяц.

1. Квартира в ЖК «по ул. Октябрьская, 57» — 55000 рублей в месяц

«Однушка» площадью 45 кв. м расположена на втором этаже восьмиэтажного дома, построенного на Острове около Высокого моста в 2017 году. Объявление размещено на сайтах «Авито» и ЦИАН.

«Новaя квартиpa в cамом центрe гоpодa, кpасивейшем мecтe Kaлинингpaда. Рядом Ocтpов Kантa с Кафедрaльным собоpoм, Cинагoгa, футбольный стaдион, музeй Миpoвогo oкeанa, Южный пaрк, Фридландскиx вoрота, набережнaя рыбной деревни, рeстоpаны, cупeрмаркеты, и многое другое в пешей доступности, — отмечается в объявлении (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. „Нового Калининграда“). — Вид из окна на реку Преголь, мост и новую застройку. Собственный двор и детская площадка. Квартира в стиле LОUIS VUIТТОN».

Арендодатели отмечают, что в квартире есть вся бытовая техника, посуда, постельные принадлежности, по всей квартире тёплый пол, кондиционер, автономное отопление. «Заезжай и живи», — говорится в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

2. Квартира на ул. Римской — 50000 рублей

Ещё неделю назад квартира площадью 45 кв. м на ул. Римской, 31 сдавалась в аренду за 45000 рублей. Но буквально за пару дней цена взлетела на 5000 рублей. Объявление опубликовано на сайте ЦИАН.

В квартире автономное отопление, она полностью меблирована, есть счетчики на воду, газ и электроэнергию.

«Закрытый двор с парковкой, детской площадкой и площадкой для баскетбола, футбола и волейбола, — отмечается в объявлении. — В квартире в наличии на кухне полный комплект посуды для 4-х человек, приборы, стаканы, бокалы под вино, 3 кастрюли, 2 сковородки, салатники, капсульная кофемашина, большой холодильник, микроволновка, электрический чайник».

Также в квартире есть фен, стиральная машина, утюг, гладильная доска и плоский телевизор с цифровым телевидением.

В числе других преимуществ, оправдывающих, по всей видимости, такую стоимость аренды, перечислены кафе, рестораны, магазины, Верхний пруд «в шаговой доступности».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Квартира на ул. Героя России Виталия Мариенко — 55000 рублей

Улица Мариенко находится в районе ул. Артиллерийской, недалеко от Нахимовского квартала. Площадь квартиры — 43 кв. м, она расположена на втором этаже восьмиэтажного здания, построенного в 2022 году. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«Совершенно новая квартира в микрорайоне с развитой инфраструктурой. В 10 минутах центр города со всеми достопримечательностями, до которых вы можете добраться на общественном транспорте с остановки рядом с домом или на недорогом такси», — говорится в объявлении.

Арендодатели утверждают, что в квартире есть новая бытовая техника (стиральная машина, микроволновка, газовая варочная поверхность, чайник), телевизор, постельное белье, полотенца, туалетные принадлежности, фен, утюг, гладильная доска.

«Диван трансформируется в большое спальное место 140×200 без стыков и перепадов. Отдельная большая спальня с прекрасной кроватью и ортопедическим матрасом, чистая постель», — отмечается в объявлении.

Квартира для некурящих. Цена актуальна при проживании 3 человек.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

4. Квартира на ул. Артиллерийской — 45000 рублей

«Однушка» площадью 44 кв. м расположена в ЖК «ул. Артиллерийская д. 34» на четвертом этаже 11-этажного здания, построенного в 2019 году. Объявление опубликовано на ЦИАН.

«Уникальное месторасположение дома, всего в 5-7 мин шаговой доступности от Верхнего озера, любимого всеми жителями Калининграда и гостями города, — утверждают авторы объявления. — В непосредственной близости от центра города».

В апартаментах есть большая кровать с ортопедическим матрасом, телевизор, Wi-Fi. Отдельная кухня оборудована плитой, духовым шкафом, холодильником и чайником. В ванной есть душевая кабина, фен, стиральная машина и утюг. Также арендаторы могут воспользоваться пылесосом и шваброй.

Из других преимуществ квартиры — супермаркет и остановка общественного транспорта рядом, фитнес-клуб на первом этаже, кафе и кофейни.

5. Квартира на ул. Льва Толстого — 45000 рублей

На сайте «Авито» «дорогим гостям» предлагается поселиться в «комфoртной, cовремeнной и прoстopной квapтиpе в историчeскoм цeнтpе cтaрого Кeнигcбеpгa, рядом с музeeм Янтaря, нa cамoм беpегу живoпиcнoго Bеpxнeго oзeра». Площадь жилья — 46,3 кв. м, сдаётся оно для двух человек.

«Квартира теплая с автономным газовым отоплением и подогревом полов. Имеется вся необходимая бытовая техника, посуда, столовые приборы, фен, утюг, гладильная доска, (постельное белье, комплекты полотенец-по договорённости), зонт, миниаптечка, швейные принадлежности», — говорится в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

Также среди преимуществ квартиры с арендной платой выше средней зарплаты по области (по данным региональных властей, в январе-августе она составляла 40892 рубля — прим. «Нового Калининграда») перечислены пешая доступность до «центральной площади Победы, ж/д вокзала, Центрального рынка, супермакетов», наличие рядом парка детских аттракционов и развлечений «Юность», набережной Верхнего озера.

Обзор: Игнат Родионов / Новый Калининград