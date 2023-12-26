Развитие многоэтажкой: как пожар восьмилетней давности привел к сносу домов на Островского (фото)

В Калининграде начали сносить три дома довоенной постройки на улице Островского, один из которых сгорел еще весной 2015 года. За историей расселения этих построек «Новый Калининград» следил вместе с погорельцами, поначалу хотевшими восстановить сгоревшую мансарду (по их версии, дом № 3 был подожжен неизвестными). Судьба двухэтажек решилась еще в 2019 году, но к демонтажу инвестор приступил лишь сейчас — исторический квартал попадает под застройку многоэтажным жилым домом.

Первый пожар на углу улиц Островского и Лесной произошел вечером 16 марта 2015 года. Фотографии охваченной огнем черепичной крыши (по словам пожарных, площадь возгорания составила 300 квадратных метров) и эвакуации жильцов разлетелись по социальным сетям, и вскоре там же начали появляться первые версии случившегося. Через пару дней они были озвучены журналистам во время встречи с тогдашним председателем комитета городского хозяйства Сергеем Мельниковым.

Жители торопили чиновников, так как практически сразу после пожара в дом, разбив окно, залезли мародеры. Некоторые квартиры были вскрыты сотрудниками МЧС, поэтому проникнуть в них не составило труда.

Погорельцы заявляли, что никакого замыкания на крыше произойти не могло, так как «в мансарде не было электричества». Более того, жильцы уверяли , что «их дом специально подожгли некие люди, которые намерены в последующем выкупить эту землю под застройку». По их словам, интересовались скупкой квартир еще в 2014 году. Причем, застройщиков интересовал не только дом № 3, но и соседние два (они точно такой же планировки).

«МЧС работали газоанализатором, отправили на экспертизу, — сообщал журналистам один из погорельцев. — Нам сказали, что найдены 3 очага с высокими парами бензина. Но заключение только будет в течение месяца, на химический анализ в лабораторию сдали эти элементы».

Через неделю после ЧП жители собрали общее собрание и решили отремонтировать свой дом. Они должны были софинансировать 15% ремонтных работ, а все остальные средства власти пообещали изыскать в бюджете (горадминистрация собиралась обратиться в правительство региона с соответствующей просьбой). Однако прошел год, и дом № 3 признали аварийным и подлежащим сносу до 1 декабря 2022 года. Жителей чиновники пообещали расселить до конца 2016 года (соответствующее постановление подписал глава горадминистрации, которым на тот момент был Алексей Силанов). Еще через три года территория, занятая домами № 1, 2 и 3, стала рассматриваться как «территория, подлежащая развитию по инвестиционному договору». Победителем аукциона на развитие участка площадью 4725 квадратных метров стало ООО «Пластконструкция». Право на заключение договора оценили в 2 873 325 рублей.

На данный момент инвестор перешел к активной фазе освоения территории — один из домов (№ 2) уже частично снесен. По словам соучредителя компании «Пластконструкция», с которыми пообщался «Руград», на участке появится многоквартирный жилой дом. «Мы планируем построить на участке красивый многоквартирный дом, — рассказал предприниматель Сергей Крец. — Сейчас готовим проект. В этом месте разрешено строить до 16 этажей, но 16, конечно, там строить глупо. Пока не могу точно сказать, но дом будет ниже предельных параметров».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, предоставлены очевидцем