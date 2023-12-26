Развитие многоэтажкой: как пожар восьмилетней давности привел к сносу домов на Островского (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожар в доме на ул. Островского

В Калининграде начали сносить три дома довоенной постройки на улице Островского, один из которых сгорел еще весной 2015 года. За историей расселения этих построек «Новый Калининград» следил вместе с погорельцами, поначалу хотевшими восстановить сгоревшую мансарду (по их версии, дом № 3 был подожжен неизвестными). Судьба двухэтажек решилась еще в 2019 году, но к демонтажу инвестор приступил лишь сейчас — исторический квартал попадает под застройку многоэтажным жилым домом.

Первый пожар на углу улиц Островского и Лесной произошел вечером 16 марта 2015 года. Фотографии охваченной огнем черепичной крыши (по словам пожарных, площадь возгорания составила 300 квадратных метров) и эвакуации жильцов разлетелись по социальным сетям, и вскоре там же начали появляться первые версии случившегося. Через пару дней они были озвучены журналистам во время встречи с тогдашним председателем комитета городского хозяйства Сергеем Мельниковым.

Жители торопили чиновников, так как практически сразу после пожара в дом, разбив окно, залезли мародеры. Некоторые квартиры были вскрыты сотрудниками МЧС, поэтому проникнуть в них не составило труда. 

Погорельцы заявляли, что никакого замыкания на крыше произойти не могло, так как «в мансарде не было электричества». Более того, жильцы уверяли, что «их дом специально подожгли некие люди, которые намерены в последующем выкупить эту землю под застройку». По их словам, интересовались скупкой квартир еще в 2014 году. Причем, застройщиков интересовал не только дом № 3, но и соседние два (они точно такой же планировки).

«МЧС работали газоанализатором, отправили на экспертизу, — сообщал журналистам один из погорельцев. — Нам сказали, что найдены 3 очага с высокими парами бензина. Но заключение только будет в течение месяца, на химический анализ в лабораторию сдали эти элементы».

Через неделю после ЧП жители собрали общее собрание и решили отремонтировать свой дом. Они должны были софинансировать 15% ремонтных работ, а все остальные средства власти пообещали изыскать в бюджете (горадминистрация собиралась обратиться в правительство региона с соответствующей просьбой). Однако прошел год, и дом № 3 признали аварийным и подлежащим сносу до 1 декабря 2022 года. Жителей чиновники пообещали расселить до конца 2016 года (соответствующее постановление подписал глава горадминистрации, которым на тот момент был Алексей Силанов). Еще через три года территория, занятая домами № 1, 2 и 3, стала рассматриваться как «территория, подлежащая развитию по инвестиционному договору». Победителем аукциона на развитие участка площадью 4725 квадратных метров стало ООО «Пластконструкция». Право на заключение договора оценили в 2 873 325 рублей.

На данный момент инвестор перешел к активной фазе освоения территории — один из домов (№ 2) уже частично снесен. По словам соучредителя компании «Пластконструкция», с которыми пообщался «Руград», на участке появится многоквартирный жилой дом. «Мы планируем построить на участке красивый многоквартирный дом, — рассказал предприниматель Сергей Крец. — Сейчас готовим проект. В этом месте разрешено строить до 16 этажей, но 16, конечно, там строить глупо. Пока не могу точно сказать, но дом будет ниже предельных параметров».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, предоставлены очевидцем

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