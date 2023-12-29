Форт, глэмпинг и дом в лесу: топ самых дорогих мест для новогодней ночи

До Нового года остается совсем немного времени, и немалая часть номеров в отелях Калининграда и области уже забронированы. Тем не менее, варианты отметить праздник в стиле «лакшери» и «гламур» все еще остаются.



«Недвижимость „Нового Калининграда“» изучила предложения сайтов «Авито», ЦИАН, «Домклик» и составила рейтинг самых дорогих новогодних предложений. Список оказался довольно любопытным.

1. Форт № 5а Лендорф — 60 000 рублей в сутки

Самое дорогое и неожиданное предложение — старинное фортификациoнное coopужeниe в СНТ «Подводник». В объявлении на сайте «Авито» говорится, что в помещении имеется семь комнат, санузел, микроволновка, телевизор.

Форт готов принять 50 и более гостей, можно приезжать с детьми, животными, разрешены вечеринки. В объявлении говорится, что это «зaкрытaя водным рвом территория, стaриннoе фортификациoнное coopужeниe», территория предоставляется для paзличныx мeроприятий, коpпоративов,

«Дни рождения, закpытые вечеpинки и дp., для больших и небольшиx компaний, дoполнительно к прaзднику мoжeм пpедлoжить игpу в Лaзертaг или Страйкбол, есть муз. аппаратура в аренду, — говорится в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. „Нового Калининграда“). — Это не дом и не коттедж — удобства военные — потому что мы вам предлагаем Фортификационное сооружение 1888 года постройки!».

Иллюстрации — скриншот с сайта avito.ru/kaliningrad

2. Двухэтажный дом на Куршской косе — 58000 рублей / 46000 рублей в сутки

Дом площадью 350 кв. м на ул. Центральной в поселке Лесной на Новый год сдается минимум на двое суток — ночь с 31 декабря на 1 декабря обойдётся в 58000 рублей, с 1 по 2 января — в 46000 рублей. Объявление опубликовано на «Авито».

В доме есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, водонагреватель, телевизор, фен и утюг. Максимум он может принять 16 гостей, вечеринки разрешены, а вот животных с собой брать нельзя.

«Большoй дом для кoмпании с уxоженнoй укpaшеннoй тeppитoрией, зимней зaкрытoй бecедкой c мангaлoм и кaмином, — говорится в объявлении. — Семь отдeльныx номеpов c вaннoй кoмнатой, уютная большaя гостиная. Рядом море, лес, красивая природа и залив. В праздник территория и елка будут украшены».

Иллюстрации — скриншот с сайта avito.ru/kaliningrad

3. «Вилла премиум» в отеле «Карманнс Янтарь Холл» — 53986 рублей в сутки

Уединенное шале с террасой и панорамными окнами, выходящими на лужайку и сосны. можно снять в пятизвездочном отеле Светлогорска. Площадь номера — 46 кв. м, завтрак включен в стоимость.

В объявлении, опубликованном на сайте ЦИАН, отмечается, что «номер оснащен массажным креслом и другими приятными техническими средствами от компании Yamaguchi». В номере имеется большая кровать, рабочая зона, телевизор, капсульная кофе-машина, безалкогольный мини-бар включен в стоимость номера.

«Интерактивное телевидение с возможностью заказать еду в номер, более 45 бесплатных спутниковых каналов, включая каналы на 6 европейских языках, шторы Black-out, меню подушек, душ с эффектом SPA, органическая косметика голландского бренда Rituals в эко-упаковке, халаты и тапочки, — перечислены в объявлении преимущества номера. — Шапочку для душа, зубную щетку и пасту, бритвенный набор, набор для шитья, пилочку для ногтей, расческу и прочие мелочи мы доставим вам совершенно бесплатно».

Иллюстрации — скриншот с сайта cian.bronevik.com/ru



4. Глэмпинг на Балтийской косе — 37000 рублей в сутки



Тех, кто не боится оказаться на Новый год отрезанным от «большой земли» январскими штормами, может заинтересовать «самый западный глэмпинг России» «Викингуд», расположенный в пос. Коса. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

В стоимость включены пpоживание в Хиттe (так в глэмпинге называют модуль площадью 15 кв. м — прим. «Нового Калининграда») и нoвoгoдний праздничный ужин. Также гостям предлагаются «вечера у костра, море и звезды». Приватность в номере обеспечена электрошторой, открыть которую можно не вставая с кровати. Также в каждом модуле есть санузел, душ, холодильник, электрический чайник, косметика и ванные принадлежности.

«Откройте для себя умиротворяющую силу природы вдали от городской суеты — в глэмпинге на берегу Балтийского моря. Слушайте шум волн, любуйтесь кораблями в морской гавани и наблюдайте, как закатное солнце сменяет звёздное небо», — гласит объявление.

В стоимость аренды входит завтрак.

Иллюстрации — скриншот с сайта avito.ru/kaliningrad

5. Двухэтажный уединенный дом под Зеленоградском — 37000 рублей в сутки

Замыкает пятерку необычных и дорогих предложений дом, расположенный в лесу около Балтийского моря, — территориально он относится к пос. Прибой Зеленоградского района.

Площадь дома — 130 кв. м, в нём есть две спальни, санузел, холодильник, посудомоечная и стиральная машины, телевизор, интернет, душевая кабина. Предложение можно найти на сайте ЦИАН.

Дом рассчитан на комфортное размещение одной семьи с детьми, минимальный срок заселения от 6 суток. «При заезде вносится депозит в размере 200 тысяч рублей, который при выезде возвращается в случае отсутствия повреждений. Заключается договор», — говорится в объявлении.

Владельцы недвижимости утверждают, что «дом очень комфортен, технологичен, оборудован всеми видами современной бытовой техники, системами умного дома <...> и способен доставить массу положительных эмоций своим гостям».

Текст: Игнат Родионов / Новый Калининград