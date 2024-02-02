Приватная тропа к Балтийскому морю, бассейн и бильярд: топ самых дорогих домов Пионерского

«Недвижимость Нового Калининграда» в традиционном пятничном дайджесте вновь обратила внимание на побережье Балтийского моря. На основе анализа сайтов «Авито», ЦИАН и «Домклик» мы изучили предложения о продаже домов в Пионерском.

1.Трехэтажный дом с приватной тропой — 140 000 000 рублей

Возглавляет топ самых дорогих дом на ул. Пионерской, 10 площадью 540,8 кв. м. Объявление опубликовано на сайтах «Домклик» и ЦИАН.

«Город Пионерский — жемчужина Балтийского побережья. Если вы предпочитаете тишину, камерность и спокойствие на отдыхе — это Пионерский», — отмечается на сайте ЦИАН (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»). Как утверждают риелторы, недвижимость располагается в непосредственной близости от моря — 150 метров по сосновой роще «по своей приватной тропе».

Дом имеет четыре этажа — два полноценных, мансардный и цокольный — и исполнен в классическом стиле. В нём есть гараж на четыре машиноместа, баня на дровах, бассейн, техническая комната и постирочная. На первом этаже — кухня, гостиная с камином и санузел, на втором этаже четыре спальни с одним санузлом, на третьем — бильярдная и спортзал. Также в доме есть большая открытая терраса.

«Отдельное хранилище для дизельного топлива на случай аварии, своя электрическая подстанция — все это дает возможность полного независимого автономного существования дома, — говорится в объявлении. — Из окон открывается чудесный вид на территорию дома, что способствует релаксу после трудового дня. В доме красивая и качественная мебель, в кухне премиальная техника, все от ведущих люксовых брендов».

2. Дом на ул. Пионерской — 58 990 000 рублей

Трехэтажный дом на ул. Пионерской, 11А — практически близнец самого дорогого дома, расположенного по соседству. Судя по фотографиям, опубликованным в объявлении на ЦИАН, в домах удивительно похожие интерьер и мебель. Отличается он от самого дорогого дома цветовой гаммой и ценой, которая почти в два раза ниже.

«Эксклюзив! В продаже дом на первой линии от моря в гор. Пионерском! Чудесное место для комфортной жизни в 150 метрах от побережья Балтийского моря, — гласит объявление. — Ворота кованые, откатные, с пульта. Охрана. Камеры по всему периметру дома и внутри. Мраморный итальянский камин и подоконники. Вся плитка в доме — Испания». Как отмечают продавцы недвижимости, кухня в доме оборудована техникой: «есть посудомойка, кофемашина, духовой шкаф „Miele“, поверхность, холодильник „Liebherr“, столешницы — кварц».

На первом этаже располагаются коридор, кухня, выход на большой крытый балкон с мангальной зоной, гостиная, кабинет, санузел. На втором этаже — две спальни, свободная комната, две гардеробные, санузел. Третий этаж — свободной планировки, в настоящее время там размещается бильярдная с зоной отдыха. В цокольном этаже имеются санузел, гараж на две машины, прачечная, топочная, бассейн (глубина 2 метра, 6×3) с сауной и зоной отдыха.

Во дворе дома обустроен сад, высажены деревья и кустарники, имеется садовая мебель и утварь.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Дом с бассейном — 52 000 000 −54 000 000 рублей

Объявления о продаже одного и того же пятикомнатного дома в СНТ «Флотское» на ул. Береговой можно найти на «Авито», ЦИАН и «Домклик», на каждом из сайтов цена отличается — разница между самым дорогим и недорогим предложением составляет 2 000 000 рублей.

Площадь дома — 260 кв. метров, в нем два этажа, год постройки — 2017, материал стен — бревно. «Hа первoй линии от мopя, pаспoложeнный в кoттeджном поceлке „Заoстpoвьe“, дом находится в coсновом бору и пpeдлaгaeт всe услoвия для комфopтной жизни, — отмечается в объявлении. — Дом двухэтажный: 5 комнат, 3 санузла, 2 технических помещения и кладовка+терраса 50 кв. м с видом на море и уличной мебелью, бассейн 4×10 метров с подогревом (газ), автоматический дозацией химии и фильтрацией (+противоток)».

Также бонусом покупателю предлагается отдельно стоящий гостевой дом площадью 90 кв. м с кондиционером, хамам с эргономическими сиденьями, зона барбекю (газовый гриль, тандыр), гараж с подъемником, парковка на шесть автомобилей.

На территории установлено 12 камер видеонаблюдения, дом оборудован «умной» системой вентиляции и регулировки температуры. Также имеются солнечные батареи и небольшой камин.

4. Пятикомнатный дом в пос. Заостровье — 31 000 000 рублей

Жилой дом общей площадью 320,9 кв. м также находится в пoc. Зaострoвьe около Пионерского, в 300 метрах от Балтийского моря. Объявление можно найти на сайте «Авито».

«На первом этаже расположены кухня, большой просторный зал — столовая, помещение под сауну, котельная. На втором этаже расположены две спальни, кабинет, просторный холл», — отмечается в объявлении. Риэлторы утверждают, что дом полностью меблирован и оснащен бытовой техникой, есть гараж на две машины с прямым входом в дом.

5. Двухэтажный дом с фруктовым садом — 30 000 000 рублей

Дом площадью 253 кв. м располагается среди частных особняков. Как отмечается в объявлении на сайте ЦИАН, недвижимость подойдет для сдачи в аренду туристам.

«Дом полностью укомплектован мебелью и техникой. Шесть комнат, на каждом этаже санузлы, внизу просторная кухня-гостиная, — говорится в объявлении. — Участок 6 соток (ИЖД) с лужайкой и фруктовыми деревьями. Парковочные места для нескольких машин».

Как утверждают продавцы недвижимости, «Пионерский, как и все приморские города русской Прибалтики нашего региона, популярен среди многочисленных туристов и отдыхающих».

В объявлении говорится, что строительство променада по берегу моря, соединяющего Светлогорск и Пионерский, ведется активно, поэтому «в ближайшем будущем можно будет с пользой для здоровья идти пешком по променаду, наслаждаясь красотой Балтийского моря, его волшебными закатами, рассветами и одновременно вдыхать целебный морской воздух».

Текст: Игнат Родионов / Новый Калининград