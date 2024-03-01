Вдали от суеты, вблизи от города: успей купить квартиру в новом ЖК «Весенний»!

Принимая решение о покупке квартиры своей мечты, каждый старается, чтобы она максимально соответствовала его запросам и представлению о комфортной жизни. При этом многие мечтают о «золотой середине» — квартире в тихом «зеленом» районе, вдали от шумных магистралей и городской суеты, но при этом чтобы в шаговой доступности имелась вся необходимая инфраструктура, а дорога до центра не занимала много времени. Если вы тоже предпочитаете такое жилье, то, возможно, ваш выбор — ЖК «Весенний»!

Новый жилой комплекс «Весенний» возводится в поселке Васильково, в десяти минутах езды от центра Калининграда и всего в получасе — от морского побережья.

В девятиэтажном жилом доме со встроенными кладовыми помещениями предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с уютными и комфортными планировками, площадью от 35 до 104 кв. м. При строительстве используются только качественные и безопасные материалы. Во всех квартирах — автономное отопление, что немаловажно для тех, кто предпочитает сам определять «погоду в доме» и поддерживать комфортную температуру в любое время года — и ранней осенью, и поздней весной, вне зависимости от капризов калининградской погоды. В подъездах будут установлены современные бесшумные лифты.



Во дворе дома проектом предусмотрена детская площадка, а также зона отдыха для взрослых и детей и, конечно же, парковочные места. В шаговой доступности имеется всё, что необходимо для полноценной жизни: детский сад, школа, магазины и супермаркеты, остановки общественного транспорта, кафе, а также автосервисы, автозаправочные станции, офисные здания, складские территории и почта.

Таким образом, приобретая квартиру в ЖК «Весенний», вы выбираете полноценный комплекс преимуществ загородной жизни в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой!

Узнать подробнее о проекте, оценить планировку квартир и рассчитать примерную стоимость жилья можно на сайте ЖК «Весенний».

ООО «Специализированный застройщик „75 лет Калининградской области“»: строим современное и качественное жилье для вашего комфорта!

Адрес ЖК: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково, ул. Весенняя.

Адрес офиса застройщика: г. Калининград, ул. Ген-лейт. Озерова, 17 Б.

Тел. +7 (4012) 52-10-99;

+7 (4012) 300-009.

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