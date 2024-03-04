Ставка на гигафабрику: у замка Рагнит появилась историческая гостиница (фото)

В Немане заброшенное здание с выбитыми окнами и заколоченными дверями, расположенное напротив замка Рагнит (ул. Победы, 39А), за 14 месяцев превратилось в трехзвездочную гостиницу. Как получилось восстановить объект в такие короткие сроки и на что рассчитывает его владелец, выяснил «Новый Калининград».



Здание, построенное в 1900-1910 годах (это был жилой дом) выкупил более десяти лет назад калининградский бизнесмен Мураз Мстоян (он является владельцем отеля «Кочар» в Черняховске). Инвестор планировал открыть тут гостиницу изначально, но тогда — с расчетом на заселение сотрудниками Балтийской АЭС. Планы эти свернулись в конце 2014 года, когда стало известно, что глобальная стройка приостанавливается. «Заброшка» была выставлена на продажу, но интереса к ней никто не проявлял. Однако все изменилось летом 2022 года: 4 июля Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области внезапно включила это здание в реестр выявленных памятников архитектуры. В том же году у него были отремонтированы фасады и крыша, и вскоре трехзвездочная гостиница была готова принимать туристов. Всего на восстановление и запуск отеля у собственников ушли год и два месяца.

«Это здание уже было у меня в собственности, но когда замок начали восстанавливать, на площадку губернатор приехал и начал спрашивать, чей это объект, — рассказывает Мураз Мстоян. — Когда ему сказали, что здание мое, он меня вызвал и уговорил.

Я говорил ему, что сейчас это место „мертвое“. Я и так в Черняховске „попал“. А губернатор мне говорит: „Я подписал только что договор на мегазавод, так что гостиница будет востребована“. Я поверил. Деньги областные выделили — 75 миллионов рублей, я своих добавил (не мог же остановить процесс на середине, а больше дать не могли). В целом мне все это встало в 110 миллионов».

В подвальном помещении гостиницы оборудовано кафе на 66 посадочных мест, бар и кухня. Изначально высота потолков тут была 1,75 метра. Сейчас подвал углублен до 2,5-2,7 метров. Оформлением интерьеров занималась «Пикторика» калининградца Максима Попова.

«Мы в 2023 году открылись и немного успели зацепить турпоток (больше не по гостям, а по еде — целые автобусы кормили), — продолжает Мстоян. — Одними из первых клиентов были губернатор с девятью областными министрами. Они сначала хотели в „Дом пасечника“ к Ивану Артюху заехать, а потом узнали, что у меня работы закончены. Получается, мне и не нужно было официальное открытие делать, чтобы показать, что все уже работает».

После того, как начался спад сезона (с сентября 2023 года и до сегодняшнего дня), гостиница, как признается Мураз Мстоян, перестала давать прибыль, и поддерживать ее работу получалось только за счет отеля «Кочар».

«19 марта сюда должны приехать корейцы (ранее „Коммерсант“ сообщал, что „Росатом“ стал единственным владельцем южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов Enertech International, которые собираются производить в Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), — рассказывает Мстоян, — чтобы понять, где разместить людей. На пике (к февралю следующего года) на стройке должно быть около 600 человек. Завод строится форсированными темпами. У нас, как я понимаю, хотят жить топовые сотрудники (и корейцы, и россияне). Все места я под них отдавать не буду. Скорее всего, они займут 25 номеров из 34. Девять номеров останутся под туристов. Если я все под работников завода отдам, у меня тут общежитие будет, а не гостиница».

Сегодня стоимость номеров в диапазоне от 4400 до 5900 рублей. Однако, как говорит Мстоян, цены могут подняться из-за того, что гостиницы в приморских городах стали «подтягивать за собой все, что есть в регионе». По словам бизнесмена, те номера на побережье, которые он мог снять несколько лет назад за 3 тысячи рублей, теперь ему предлагают со скидкой за 21 тысячу.

«Я надеюсь, что за счет завода мы вылезем и хотя бы тело кредита за три-четыре года закроем, — предполагает отельер. — Я брал у региона кредит под один процент на семь лет. В августе 2022 года мы встретились с Кириллом Лило (директор фонда „Центр поддержки предпринимательства Калининградской области“ — прим. „Нового Калининграда“), когда первый камень завода заложить собирались, а документы подали в октябре. У меня пока еще нет полной уверенности в том, правильно ли я все сделал. Пока 50 на 50. Я же еще ничего не вернул. Даже наоборот — все еще трачу здесь деньги, которые зарабатываю в „Кочаре“».

С декабря этого года Мстояну уже необходимо будет выплачивать тело кредита. Пока он гасит только проценты. При этом будущие клиенты из гигафабрики с ним на прямой связи и сообщают, что планируют размещать людей не только в Немане, но и в Черняховске.

«Да, я изначально делал ставку не на туристов, а на завод, — добавляет он. — Пока же люди узнают о гостинице совершенно случайно. Один парень тут недавно был на электрокаре. Он очень удивился, что „в такой дыре хороший отель есть“. В итоге, он со своей женщиной остановился ночевать, и в ресторане нашем покушали. [Певица Светлана] Сурганова тут еще была. Ее команда после ужина стоя нашему повару аплодировала. Правда, на ночь они не оставались — в Светлогорске у них было забронировано».

Об отсутствии железной уверенности в том, что объект «выстрелит», говорит и тот факт, что гостиницу вместе с земельным участком площадью 1573 квадратных метров можно найти в объявлениях о продаже. Например, в сентябре 2023 года за нее просили 200 миллионов рублей на портале «Яндекс. Недвижимость».

Тем не менее Мураз Мстоян рассчитывает на увеличение турпотока и уже успел построить на площади между гостиницей и замком застекленное летнее кафе. В его планах также перенос памп-трека с площади в парк. «На его месте я хочу открыть торговый ряд с сувениркой. События тут какие-то можно будет устраивать. Если это пойдет, то областные ярмарки будем проводить. Что касается памп-трека, то нужно, чтобы этот объект три года простоял. На следующий год его можно будет перенести в парк. Здесь все-таки надо что-то по тематике организовать», — говорит бизнесмен.

Чтобы рядом с отелем и другие объекты выглядели не хуже, Мстоян решил вложиться в своих соседей. «Когда отель заработал, мои соседи (вот эта пристройка из силикатного кирпича, в которой размещается семейное общежитие) на каждое окно повесили кованые держатели для цветочных горшков, чтобы как-то соответствовать. А подъезды я им облагородил, плитку положил, потому что там ужас был. Вообще хочется, чтобы красиво было, чтобы дух истории чувствовался. Я сам закончил Московский педагогический институт имени Ленина, учился на историческом факультете. Немного в этом деле понимаю», — заключает Мстоян.

Как отмечалось выше, это уже вторая попытка региональных властей подготовить Неман к глобальной стройке. В 2012 году город приспосабливали под строителей Балтийской АЭС, и холдинг «Титан-2», работающий на строительстве электростанции, приобрел и переоборудовал под свои нужды гостиницу «Неман». Первый энергоблок Балтийской АЭС планировалось ввести в эксплуатацию в 2016 году, однако в начале декабря 2014 года глава дирекции строящейся станции Виталий Трутнев констатировал, что активная фаза строительства АЭС приостановлена. В начале декабря 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в ближайшее время возобновление строительства не планируется.

Здание будущего отеля до ремонта. Фото: Виталий Невар, Денис Туголуков / Новый Калининград

В октябре 2022 года региональные власти сообщили о начале строительства «гигафабрики» на территории недостроенной Балтийской АЭС. Компания «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») планирует производить на заводе литий-ионные аккумуляторы для легковых и коммерческих автомобилей, а также городского электротранспорта.

Год назад новое строительство оценивали в 51 млрд рублей. Планируется, что завод заработает в 2026 году. Сообщалось, что мощность гигафабрики на первом этапе должна составить 4 ГВт/ч в год (примерно 50 тысяч электромобилей) с возможностью расширения до 14 ГВт/ч. У госкорпорации есть соглашение с заводом «Автотор» об использовании его продукции: в октябре 2023 года калининградский холдинг объявил о выпуске первых электрокаров.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар, Денис Туголуков / Новый Калининград