Теннисный корт, ринг и душ для питомцев: топ-5 фишек новостроек Калининграда

На этой неделе мы изучили тренды и инновации, которые используются в новых домах и жилых комплексах компании «Калининградстройинвест». Подборка оказалась весьма содержательная и любопытная. Публикуем топ-5 фишек новостроек.

1. Теннисный корт и спортивный ринг — жилой комплекс «Новый город»

Благодаря большому дворовому пространству в этом комплексе разместили настоящий теннисный корт, столь дефицитный в нашем городе. Общедоступный ринг с боксерскими грушами — тоже весьма инновационное для Калининграда решение, которым уже вовсю пользуются местные жители — дети и взрослые.

Вход — свободный для всех жителей жилого комплекса. Единственное, чтобы попасть на корт, нужно взять ключ у представителей управляющей компании, поскольку территория корта огорожена для безопасности — чтобы теннисные мячики не разлетались по округе. На корте можно в том числе поиграть и в бадминтон.

Подобные решения планируется распространять на другие жилые комплексы строительной компании, которая, кстати, внимательно следит за новыми предложениями в сфере детского игрового и спортивного оборудования, и устанавливает его на территории своих жилых комплексов, чтобы жителям было удобно и комфортно.







«Невский парк» и «Горький» 2. Зарядки для электромобилей — жилые комплексы

На территории комплекса на ул. Арсенальной (ЖК «Невский») зарядка доступна для всех желающих, в ЖК «Горький» — для местных жителей.

Любопытное технологическое решение рассчитано на ближайшую перспективу, в том числе, с учетом планов регионального автопрома наладить выпуск электромобилей непосредственно в Калининградской области.

Жителям жилых комплексов — счастливым обладателям экологически чистого автотранспорта — не придется колесить по городу в поисках редких для нашего региона станций подзарядки. Более того, заправка для электромобилей — сама по себе экологичная, не выделяет вредных веществ в атмосферу, что снижает загрязнение окружающей среды.

3. Место хранения колясок и велосипедов — жилые комплексы «Дом на Ломоносова»* , «Горький» и др.

Современные колясочные совсем не похожи на те, что были в многоквартирных домах в советском прошлом, есть также в жилищных комплексах «Невский парк», «Клен», «Белый сад», «История»**, Seven и будут во всех проектируемые ЖК компании.

Здесь предусмотрена безбарьерная среда — родители с ребенком спускаются на лифте на цокольный этаж, где в специальном помещении хранится коляска. И уже из колясочной беспрепятственно (и без лишних ступенек) отправляются на улицу.

Аналогичная история — с велосипедами. Их не нужно тащить на себе по ступенькам или заводить в лифт. Велопарковка предусмотрена в том же специальном помещении на цокольном этаже, зайти куда могут только сами жильцы, доступ в помещение - по чипам. В помещениях есть мини-пункты для ремонта и обслуживания велосипедов и колясок, так что подкачать колесо или подкрутить гайки можно будет на месте.

Общественные пространства перед входом в колясочную-велосипедную оборудованы системой видеонаблюдения, поэтому проникновение посторонних сюда исключено.

Шаг навстречу комфорту жителей, настоящая находка для семей с детьми. Теперь если вы гуляете во дворе на детской площадке, нет необходимости по нужде бежать с прогулки в квартиру — можно зайти в санузел, который располагается в цокольном этаже рядом с колясочной.

Вход по электронному чипу и система видеонаблюдения в подъезде гарантируют отсутствие здесь посторонних. Управляющая компания следит за чистотой, порядком и гигиеной.

В туалете оборудованы раковины для детей и взрослых, пеленальный столик, есть даже душ для питомцев — чтобы, например, мыть собаке лапы после прогулки, и она домой по подъезду шла уже чистой.

5. Дизайнерские двери и входные группы — все жилые комплексы компании

Каждый жилой комплекс имеет свой неповторимый стиль, который начинается с дверей. Они изготовлены по индивидуальным проектам в той стилистике, которая разработана дизайнерскими студиями для общественного пространства каждого конкретного ЖК.

Двери выполнены из различных материалов, имеют любопытные формы, цвета и фактуры, но при этом прочные, надежные, обеспечивающие хорошую звукоизоляцию, теплоизоляцию и защиту от сквозняков.

Двери не заканчиваются дверным полотном, а имеют продолжение в виде панно на стенах и потолке, которые увеличивают визуальную привлекательность общественного пространства.

*Дом на Ломоносова: застройщик АО СЗ ТЕХНОСТРОЙ, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке



**ИСТОРИЯ: застройщик АО СЗ ИНВЕСТ-КОМ, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке