Озёра с карасями, грибной лес и тишина: топ-5 хуторов в Калининградской области

«Недвижимость Нового Калининграда» на этот раз решила посвятить свой еженедельный дайджест предложениям о продаже хуторов на территории региона. Подобные объявления мы нашли только на сайте «Авито», их и предлагаем вашему вниманию. Цены действительны на 16 мая.



1. «Современный» хутор в пос. Сазоновка с крупным земельным массивом — 26 000 000 рублей

В стоимость предложения включены: земельный участок площадью 15 соток ЛПХ с жилым домом в 100 кв. м, участок площадью 15 соток ЛПХ с ангаром для хранения и ремонта сельскохозяйственной продукции и техники, а также участок площадью 6,5 га для ведения сельскохозяйственных работ.

«Красивый авторский одноэтажный жилой дом для комфортной жизни вдали от городской суеты!!! Дом находится в живописном районе, где тишина и птички поют!» — гласит объявление (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

В доме — две жилые комнаты, кухня-гостиная, туалет, душ, котельная баня. Окна ПВХ, имеется мансардный этаж. На территории есть колодец, водонасосная станция. На территории высажены ели, орешник, есть собственное озеро для разведения рыбы.

2. Хутор с баней и карповым прудом — 25 000 000 рублей

Возглавляет топ предложений хутор в пос. Горьковское Зеленоградского округа. Как утверждают авторы объявления, хутор «расположен идеально — скрыт от посторонних глаз, но при этом легко добраться до Калининграда за 30 мин и до Светлогорска 5 за мин».

До автобусной остановки, на которую приходит школьный автобус, — 50 метров. «На обустроенной территории площадью 40 соток находятся двухэтажный дом с санузлом, площадью 200 кв. метров с камином, террасой, дизайнерским ремонтом», — говорится в объявлении. Также на территории есть баня площадью 150 кв. метров, паркинг, дом 150 кв. метров, хозпостройки и пруд с карпами. Территория подходит для ведения подсобного хозяйства.

3. Хутор с участком 12 га рядом с Виштынецким парком — 25 000 000 рублей

Располагается недвижимость в пос. Мичуринское Нестеровского. Расстояние до города — 21 км. В объявлении говорится, что хутор продается в связи с переездом хозяев. В настоящее время дом находится в стадии реконструкции. Имеется большой земельный участок — 12 га.

«Хутор находится в живописном месте, в развивающейся туристической зоне, рядом с национальным парком „Вищтынецк“. В доме все коммуникации есть, поменяна полностью система канализации, есть скважина и немецкий колодец с чистейшей водой».

Также на территории есть фруктовый сад, посаженный первым хозяином: яблони, груши, два больших дерева грецкого ореха, сливы, смородина, черноплодная рябина и др. «Молодой сад высажен нами несколько лет назад и уже дает большой урожай: яблони разных сортов, груши, айва, персик, тутовники, ежевика, вишня, черешня, сливы (большой участок высажен ими), фундук, виноград разных сортов, — отмечается в объявлении. — В саду виноградный навес из металлоконструкции, загон для кроликов. Все сделано с большой заботой на долгую жизнь».

На участке имеется теплица площадью 100 кв м., Около дома — два собственных озера (есть пирс), в которых водятся карп, карась, линь.

4. Хутор в километре от Куршского залива — 16 000 000 рублей

Дом площадью 308 кв. м расположен на земельном участке площадью 12 соток в пос. Иркутское Зеленоградского округа. В доме два этажа, 10 комнат.

«Дом два уровня из красного кирпича, все удобства, горячая вода, канализация двухкамерный септик, газ подведен к дому, — утверждается в объявлении. — Отдельно большой гараж 60 кв. м и кирпичная хоз. постройка 65 кв. м, три теплицы, сад, огород, пруд. До Куршского залива — один километр».

5. Хутор в Правдинском районе с домом довоенной постройки — 12 000 000 рублей

Замыкает пятерку предложений хутор, расположенный в пос. Щербинино. На участке площадью 162 кв. метра имеется трехкомнатный двухэтажный дом 1921 года постройки. В объявлении отмечается, что дом — немецкий.

«Хутор в живописном месте, 1 га 68 соток в частной собственности, по документам — земли поселений. Газ баллонный, туалет на улице, подвал, большой сарай 160+кв. м. На территории пруд с карасями. Река в 150 м от дома, — утверждают продавцы. — Большой ухоженный участок. Рядом грибной лес. Вода в доме. Две комнаты смежные, третья в другой стороне дома, большая кухня с камином, есть коптильня, подвал, телевизор. Большой чердак, есть не обустроенная комната. Качель. Беседка, обвитая виноградом».

Также в объявлении отмечается, что перед домом есть большой огород с теплицей, сад, в котором растет грецкий орех, персик, яблони, груши, вишни, сливы. До ближайшего посёлка — полтора километра, до пос. Знаменск — 12 км.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru