Судьба ломбарда Кёнигсберга: что ждёт историческое здание на ул. Коперника (фото) (видео)

В пятницу стало известно, что в историческом здании бывшего кёнигсбергского ломбарда на ул. Коперника, 21, в центре Калининграда начали разбирать крышу. Также в сохранившейся с довоенных времён многоэтажке частично демонтировали лифт, пристроенный в советские времена к одной из стен здания. О начале работ сообщили очевидцы. Ранее собственник заявлял о намерении построить на этом месте многоэтажку. «Новый Калининград» выяснял, является ли демонтаж кровли началом сноса исторического здания, который в Калининграде иногда называют словом «реконструкция».

Здание располагается в историческом квартале на ул. Коперника, одним фасадом выходит на Московский проспект (здесь у здания семь этажей), вторым — на саму ул. Коперника (здесь в здании пять этажей). На данный момент объект пустует.

Согласно данным из открытых источников, собственником здания является компания «Обувь» (сфера деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Её руководитель — предприниматель Дмитрий Ксенофонтов, владеющий также сетью магазинов «ГринВест». С собственником связаться не удалось. Однако сотрудник, руководивший на месте стройки работами и представившийся представителем собственника, уверил, что здание серьезно не пострадает, на данный момент тут меняется крыша.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

«Крыша была советской, мы ее демонтировали, потому что она протекала в нескольких местах, — заявил он. — Лифт также не был историческим, зато он весь в трещинах и представлял угрозу безопасности граждан. Советскую надпись „Калининградцы! Превратим наш город в образцовый по благоустройству и общественному порядку“ со стороны улицы Житомирской мы смывать не собираемся, а остальные фасады отмоем и отпескоструим. Вот увидите, что все хорошо будет, никто ничего сносить не будет».

Работы на объекте вызвали тревогу в Службе госохраны объектов культурного наследия. По словам ее руководителя Евгения Маслова, они не были согласованы с властями, хотя собственник обязан был сделать это.

«Мы в данный момент оформляем заявление в МВД о возбуждении дела по статье 243 УК РФ (уничтожение, повреждение ОКН), — сообщил „Новому Калининграду“ руководитель Службы Евгений Маслов. — Это беспредел, наглость и хамство. Собственник здания был должным образом уведомлен о том, что здание является выявленным объектом культурного наследия, и он прекрасно знает, что любые работы должны согласовываться со Службой».

Шесть лет назад собственник озвучивал планы снести здание. По данным «Комсомольской правды в Калининграде», на его месте хотели построить гостиничный комплекс (проект был опубликован архитектором Ильей Соловьевым). Тогда же он выселил арендаторов, и здание до сегодняшнего дня пустовало. Однако в 2019 году историческая многоэтажка была внесена в список вновь выявленных объектов культурного наследия под наименованием «Городской ломбард Кёнигсберга, 1901 год».

В начале 2024 года собственник снова разместил объявления об аренде помещений. Одним из новых арендаторов стал калининградский издатель и краевед Максим Попов. В стенах здания он собирается открыть музей фотографии.

«Объявление я на Новый год увидел и сразу после праздников позвонил, — рассказал Попов. — К этому времени треть первого этажа успел арендовать какой-то бар. В итоге я оформил на пять лет две трети первого этажа (со стороны улицы Коперника), а также два первых этажа со стороны Московского проспекта. Вместе выходит три уровня. Верхние этажи, насколько я знаю, собственник собирался использовать как хостел, однако там довольно специфическая высота потолков — два метра всего».

Максим Попов планирует, что большую часть постоянной экспозиции его музея займут оригинальные фотоизображения Кёнигсберга, еще часть — дофотографические изображения города, полученные с помощью камеры-обскуры. Также он хочет разместить в залах здания на Коперника сменные выставки, а в одном из помещений — станки для изготовления линогравюр и литографий.

По данным портала Prussia39, городской ломбард Кёнигсберга был построен из полнотелого красного керамического кирпича на Коперникус-штрассе во второй половине XIX века.

«Не считая цокольного, здание имеет пять этажей с северной стороны и шесть этажей с южной, — сообщает портал. — Оконные проемы северного фасада в уровнях второго и третьего, четвертого и пятого этажей, попарно по осям объединены нишами с лучковым завершением. На южном фасаде выполнен ризалит лестничной клетки с двумя осями оконных проемов. Оконные проемы южного фасада в уровнях третьего, четвертого и пятого этажей, по осям объединены нишами с лучковым завершением».

В 1950-е годы здание получило двускатную крышу. Не ранее начала 1960-х годов по центру западного фасада к зданию пристроен квадратный объем на всю высоту фасада. Позднее в уровне первого этажа выполнена одноэтажная пристройка из красного кирпича. С конца 1970-х годов в здании размещалась база «Рособувьторга».

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков / Новый Калининград