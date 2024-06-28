Море, сосновый бор и резиденция президента: топ-5 квартир в аренду в Пионерском (фото)

Продолжая исследовать побережье на предмет самых дорогих квартир в краткосрочную аренду, «Недвижимость Нового Калининграда» решила «остановиться» в Пионерском. На этот раз самые высокие цены мы обнаружили на сайтах «Циан» и «Домклик». Это варианты стоимостью от 15 до 25 тыс. рублей в сутки. На «Авито» цены начинаются от 10 тыс. рублей.



1. Квартира «рядом с резиденцией президента» — от 25 000 рублей в сутки

Самый дорогой найденный нами объект расположен, по словам автора объявления, «рядом с резиденцией президента». Возможно, в том числе и этим продиктована цена. Двухкомнатная квартира площадью 60 м² находится на ул. Пионерской и вмещает до пяти гостей. В их распоряжении одна кровать king-size и два двуспальных дивана-кровати, кухня-гостиная, оборудованная в том числе посудомоечной машиной, а также «стульчик, горшок и подставочка» для жильцов поменьше. Последним также готовы предоставить коляску в прокат.

Квартира «частично с видом на море и сосновый бор» расположена, как обещают, в 300 метрах или пяти минутах пешком от пляжа. «Из одного окошка даже видно море», — написала одна из гостей. «Окна туда, где всегда тихо, слышно только море», — добавила другая. Из недостатков было отмечено отсутствие микроволновки.

2. Апартаменты с видом на море — от 21 000 рублей в сутки

Апартаменты площадью 90 м² находятся на ул. Портовой и вмещают до пяти гостей. «Вас встретит первая линия городского центрального пляжа с собственным прямым выходом к морю, огороженная зелёная территория, парковка на три машины, большая зона отдыха с беседкой и барбекю», — обещает владелец.

За дополнительную плату можно воспользоваться джакузи, однако свои планы на этот счёт с арендодателем необходимо обсудить заранее, как и размещение с домашними животными.

3. Апартаменты для семьи в сосновом бору — от 16 000 рублей в сутки

2-комнатная квартира площадью 90 м² расположена в Комсомольском переулке и вмещает до восьми гостей. В их распоряжении две спальни и кухня-гостиная. До моря обещают 130 метров.

«Рядом парк для прогулок, железнодорожный вокзал и автобусная остановка в 10 минутах. В апартаментах всё есть, хозяйка быстро реагирует на сообщения», — гласит единственный отзыв.

4. «Маленькая Италия» у моря — от 15 555 рублей в сутки

Студия площадью 42 м² расположена на ул. Комсомольской и вмещает до четырёх гостей. «Роскошная и элегантная» квартира, как рассказывает автор объявления, заняла «первое место в различных номинациях по дизайну». Гостям обещают «оазис Средиземноморья на Балтийском море». Атмосферу «маленькой Италии» в квартире, по словам хозяина, создаёт каждая мелочь. В стоимость входят «роскошное постельное бельё, полотенца и халаты».

Спальные места раскладные. «Сначала переживали, как будем на диванах! Но все супер» — поделился один из гостей.

5. «Евротрёшка на последнем этаже» — от 15 000 рублей в сутки

3-комнатная квартира площадью 78 м² на ул. Октябрьской готова принять до восьми гостей. Им обещают «вид на новые кварталы города» с шестого этажа, закрытую территорию «с детской площадкой, зоной отдыха и зоной барбекю» и 10 минут до моря (1,2 км). Квартиру автор объявления считает идеальной для семей с детьми. Отзывов о евротрёшке пока не оставили.

Цены актуальны на 27 июня 2024 года.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», фотографии с сайтов cian.ru и domclick.ru