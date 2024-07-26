Банные чаны, гламур и «сдержанная роскошь»: топ-5 самых дорогих глэмпингов (фото)

В Калининградской области глэмпинги начали оборудовать в 2019 году. Первый из них появился на Куршской косе. В настоящее время таких гламурных кемпингов в регионе не менее десяти и монтируются новые. Часть глэмпингов сезонные, но есть и те, что работают круглый год. «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения с самой высокой ценой, которые доступны на ближайшие дни.



Стоит отметить, что большинство свободных «номеров» в глэмпингах из нашей подборки на конец июля — начало августа уже забронированы. Цены актуальны на 25 июля 2024 года с учётом проживания двоих взрослых гостей, на другие даты они могут быть выше. Также стоимость зависит от типа размещения. Напоминаем о том, что попадание глэмпинга в топ не означает, что домики в нём будут свободны на момент прочтения материала.

1. «Море рядом» — 17 500 рублей за ночь

Фото:

glampingmore.ru

Этот бутик-глэмпинг расположен на ул. Морская Набережная в Янтарном. К услугам гостей 15 «видовых тент-хаусов», которые функционируют с мая по октябрь, и одно бунгало, доступное для бронирования круглый год. На территории есть SPA-зона с чаном, джакузи и шезлонгами, а также открытый бассейн. Морское побережье в шаговой доступности.

Дополнительные услуги: спа-процедуры, пленэр, аренда sup-бордов, набора для пикника на пляже. Развлечения в тёмное время суток: ночная охота на янтарь с УФ-фонарями, наблюдение за звёздами через телескоп. Гостям также доступна волейбольная площадка, батут и пляжные игрушки.

За 17 500 рублей за ночь (цена указана со скидкой 19%) предлагают забронировать однокомнатный тент-хаус с высокой террасой и видом на море площадью 40 м². В нём могут разместиться до трёх человек. Из удобств — кровать «Queen size», санузел с душевой кабиной и панорамные окна.

2. Polyana — 16 400 рублей за ночь

Фото: polyanaglamping.com





Это первый глэмпинг, который был создан в Калининградской области, он расположен в лесу Куршской косы. Территория примыкает к пляжу посёлка Лесной. Гостям предлагают «люксовые бунгало с дизайнерским интерьером в скандинавском стиле, гармонично и бережно вписанные в первозданную природу национального парка». «Каждое бунгало оборудовано всем необходимым для создания атмосферы абсолютного комфорта и сдержанной роскоши», — обещают владельцы.



Каждое бунгало имеет собственную террасу с навесом, креслами и журнальным столиком. Туалеты и душевые, как сообщается, расположены поблизости. В числе предлагаемых развлечений — наблюдение за животными, кинотеатр под открытым небом, прогулки на сапах, уроки сёрфинга, тренировки по йоге и пилатесу, массаж, спортивные и настольные игры, прокат велосипедов, кальян и «лесная библиотека».



За 16 400 рублей предлагают забронировать бунгало площадью 22 м². В стоимость входит «электропростынь с несколькими режимами подогрева». На территории глэмпинга не допускается распитие крепкого алкоголя и шум с 23:00 до 8:00. Разместиться в нём смогут гости с 12 лет. Детей помладше предлагают оставить дома, чтобы «посвятить время только себе».

3. Glampoint — 15 400 рублей за ночь

Фото: glampoint.ru

Круглогодичный экоотель Glampoint расположен в посёлке Синявино в пяти километрах от Янтарного. Гостей размещают в «индивидуальных деревянных домиках», вмещающих двоих взрослых и ребёнка до семи лет. Также на территории есть места для занятий спортом, йогой, пилатесом и медитациями, банный комплекс и ресторан с открытой террасой. Допускается размещение с питомцами мелких и средних пород.

«Море находится в шаговой доступности, всего 5 минут пешком по лесной тропинке и вы на живописном утёсе — смотровой площадке. Спуск к пляжу займёт не более 10 минут», — обещают на сайте глэмпинга.

Из дополнительных услуг предлагают кинопоказы в сферическом шатре, прогулочные маршруты, аренду велосипедов, настольные игры и чай из самовара. За 15 400 (цена указана с учётом скидки 12%) можно забронировать однокомнатный жилой модуль с кондиционером площадью 15 м², вмещающий до двух человек. В их распоряжении будут в том числе уличный стол и терраса.

4. «Викингуд» — 15 300 за ночь

Фото: vikingood.ru

Глэмпинг находится на Балтийской косе (ул. Школьная). На территории расположены «девять комфортабельных домиков-хитте, бережно вписанных в природу», SPA-комплекс и гастробар.

Разнообразить отдых можно в японской бане фурако под открытым небом или русской бане с панорамным окном и купелью с морской водой. Вечерние развлечения — пикники на закате, кинопоказы под открытым небом, наблюдение за звёздами через телескоп.

За 15 300 рублей (цена указана с учётом скидки 10%) предлагают забронировать «малый Хитте» с террасой, панорамным окном и видом на лес. Площадь домика 13 м², вместимость — до двух человек. В их распоряжении кухня, двуспальная кровать, ванная с косметическими принадлежностями, терраса, кондиционер, отопление и электрошторы.

5. Rõsa — 14 900 рублей за ночь

Фото: ecolodge.site

Глэмпинг Rõsa расположен на территории природного оздоровительного комплекса Ecolodge Zen «в самой дальней точке Куршской косы». Забронировать номера также можно в «ретрите Efa или лодже Zen». На территории комплекса есть кафе. «Для проведения досуга мы предлагаем шезлонги на морском пляже, велосипеды, SUP борды, электровелосипеды», — рассказывают владельцы.

За 14 900 рублей предлагают забронировать «Rõsa — шатёр стандарт на море» (в стоимость включён завтрак). «Это белл тент площадью 19,5 м². Индивидуальные душ и туалет расположены в отдельном санитарном блоке. Общая сауна. Своя смотровая площадка и спуск к морю. Шезлонги на морском пляже», — говорится в описании. Максимально возможное размещение — 2 взрослых + 1 ребенок (от 3 до 16 лет) на дополнительной кровати. Она обойдётся в 2 500 рублей в день.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»