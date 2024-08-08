Конференция по развитию территорий «Движение.Конф» состоится в Светлогорске

Конференция по развитию территорий «Движение.Конф» пройдет 18 сентября на площадке «Янтарь-Холл» в Светлогорске. Событие организует команда федерального форума недвижимости «Движение» совместно с девелопером ССК.

«Мы решили организовать вторую по счету региональную конференцию после успеха прошлого года. Тогда на площадке собралось более 1500 участников — это лучшие архитекторы и урбанисты, девелоперы, предприниматели региона, риелторы и руководители области», — поделился основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.


На конференции этого года эксперты продолжат диалог о проектировании и строительстве жилых комплексов в российских городах, развитии комфортной городской среды, о благоустройстве и роли жителей, бизнеса и власти в этом процессе.

«Мы хотим помочь регионам развиваться и создавать комфортную среду, чтобы люди оставались жить и работать в любимых городах. Благодаря федеральному форуму недвижимости «Движение» мы знаем, как обстоят дела в более чем восьмидесяти регионах. Наша задача — драйвить развитие городов изнутри. Мы хотим, чтобы девелоперы и специалисты, которые занимаются градостроительной политикой, обучались в одном месте. Проводя конференции по развитию территорий, мы создаем такую точку пересечения, где все могут учиться и договариваться», — рассказал Илья Пискулин.


Калининград входит в ТОП городов России с самыми крупными инвестиционными проектами: только на прошедшем ПМЭФ власти Калининградской области подписали 12 соглашений на 250 млрд рублей. Кроме того, строительная отрасль здесь растет быстрее всего в масштабах страны. Как сообщал ТАСС, весной текущего года число предложений о работе для специалистов, задействованных в сфере строительства в Калининграде, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.



Справка:

Конференция по развитию территорий — региональный формат мероприятий от создателей форума недвижимости «Движение» — самого большого мероприятия для девелоперов СНГ.

«Движение» — это экосистема проектов и мероприятий для девелоперов, риелторов и инфраструктурно важных подрядчиков отрасли. Ежегодно компания проводит форум недвижимости «Движение» в Сочи, где собирает более 6000 участников рынка недвижимости.

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