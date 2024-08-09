Баня на колёсах, приставка и дискошар: топ-5 дорогих домов в аренду в Янтарном (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском домов в краткосрочную аренду в Янтарном. Традиционно мы выбрали самые дорогие объекты. Все они размещены на сайте «Циан». Стоимость суток проживания — от 25 до 39 тыс. рублей. Самые дорогие варианты на «Авито» и «Суточно.ру» обойдутся в 20 тыс. рублей в сутки.



Цены действительны на 8 августа 2024 года. В зависимости от количества проживающих и условий размещения они могут меняться. При поиске вводились ближайшие свободные для бронирования даты. Напоминаем, что попадание дома в топ не означает, что он будет доступен для аренды на момент прочтения материала.

Двухэтажный дом на ул. Озёрной — от 39 150 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 80 м² находится на ул. Озёрной и вмещает до шести гостей. В их распоряжении будут две двуспальные кровати и диван-кровать. Минимальный срок размещения — одни сутки. Возможно проживание с детьми любого возраста и — по согласованию с хозяином — с питомцами. Также можно договориться о том, чтобы провести в доме мероприятие или вечеринку. Курение под запретом. Из основных удобств перечислены постельное бельё и микроволновка. До моря обещают 640 метров. Отзывов у объекта пока нет.

Двухэтажный дом у моря — от 35 000 рублей в сутки

Сразу десять гостей смогут разместиться в доме площадью 170 м² на ул. Береговой. В распоряжении арендаторов два санузла, четыре спальни с шестью кроватями (три двуспальных, две односпальных и детская кровать-манеж), оборудованная кухня и терраса. Владельцы предупреждают об отсутствии кондиционера. На территории дома большая парковка, зона барбекю с мангалом и шесть шезлонгов.

Минимальный срок проживания — три дня. Возможно размещение с детьми любого возраста, по согласованию с хозяином — вечеринки, мероприятия и отдых с питомцем. курение запрещено. В отзывах гости отметили наличие «огромного телевизора с Play Station и коллекцией игр, а также подключенной станции „Алиса“ и дискошара». До моря обещают три минуты пешком (220 метров).

Трёхэтажный дом на ул. Озёрной — от 29 500 в сутки

Трёхэтажный дом площадью 223 м² находится на ул. Озёрной, в 670 метрах от Синявинского озера и 800 метрах от пляжа. Здесь смогут разместиться максимум восемь гостей. Для них в четырёх спальнях предусмотрены пять кроватей. Также в доме есть большая гостиная, два санузла, терраса и балкон. На огороженной территории — парковочное место, оборудование для барбекю, шезлонги, кресла и зонтики. За дополнительную плату возможна установка бассейна.

Приветствуется проживание с детьми любого возраста. Питомцев, вечеринки и прочие мероприятия необходимо согласовать с хозяином.

Дом в частном секторе — от 25 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 145 м² расположен в частном секторе на ул. Малиновой и вмещает до восьми гостей. В их распоряжении будут три спальни с тремя кроватями и диваном. Дополнительное место оговаривается и оплачивается дополнительно — 1000 рублей в сутки. На территории находятся веранда площадью 30 м² с зоной барбекю, мангал-коптильня, стол и стулья. Гостям предоставляется парковочная зона на два автомобиля.

За 10 минут можно добраться пешком до Синявинского озера, за 15 — до центрального пляжа. Доехать до пляжа, согласно единственному оставленному отзыву, можно за пять минут.

Двухэтажный дом на ул. Обогатительной — от 25 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 162 м² находится на ул. Обогатительной. Стандартное количество гостей — восемь. Размещение ещё одного человека обойдётся в 1800 рублей в сутки. Для жильцов подготовлены четыре спальни с таким же количеством кроватей. В доме два санузла, а также кухня, столовая, гостиная и балкон. В числе удобств камин, кулер, мангал, костровая чаша, уличная мебель и парковка на две машины. За 5000 рублей можно на сутки арендовать баню в виде бочки на колёсах.

По запросу предоставляются детская кроватка, стульчик и горшок. При этом проживание разрешено детям от пяти лет. Есть ряд требований и к родителям: возраст старше 23 лет, отсутствие животных, готовность предоставить паспорт при заселении, не курить в доме и не устраивать вечеринки. До моря и Синявинского озера 300 метров. В единственном отзыве гостья отметила отзывчивость хозяйки.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта cian.ru.